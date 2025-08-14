PARAĆINSKO „SPORTSKO LETO“: Kod spomenika poligoni, kod hale takmičenja (FOTO)

OVE SEDMICE nakon izvlačenja parova u okviru 21. paraćinskog „Sportskog leta“ počela su prva takmičenja u nekoliko disciplina, dok se u isto vreme nastavljene omiljene dečje igrarije kod Spomenika Branku Krsmanoviću.

Foto: Z. Rašić

Mališani su se zabavljali prelazeći poligone, igrajući dečji basket i odbojku, dok su na mini-pič terenu kod hale sportova odigrane prve fudbalske utakmice koje nisu revijalnog, već takmičarskog tipa.

Foto: Z. Rašić

U fiskulturnoj sali Mašinsko-elektrotehničke škole obavljeno je žrebanje ekipa koje su se prijavile za odbojku i stoni tenis.

U nastavku omiljene sportske manifestacije slede utakmice koje će trajati sve do poslednjeg dana avgusta svake večeri od 20 sati.