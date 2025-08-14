PARAĆINSKO „SPORTSKO LETO“: Kod spomenika poligoni, kod hale takmičenja (FOTO)
OVE SEDMICE nakon izvlačenja parova u okviru 21. paraćinskog „Sportskog leta“ počela su prva takmičenja u nekoliko disciplina, dok se u isto vreme nastavljene omiljene dečje igrarije kod Spomenika Branku Krsmanoviću.
Mališani su se zabavljali prelazeći poligone, igrajući dečji basket i odbojku, dok su na mini-pič terenu kod hale sportova odigrane prve fudbalske utakmice koje nisu revijalnog, već takmičarskog tipa.
U fiskulturnoj sali Mašinsko-elektrotehničke škole obavljeno je žrebanje ekipa koje su se prijavile za odbojku i stoni tenis.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
U nastavku omiljene sportske manifestacije slede utakmice koje će trajati sve do poslednjeg dana avgusta svake večeri od 20 sati.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)