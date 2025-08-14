SKANDINAVIJA NOSTALGIJA: Književno veče LJiljane i Aleksandra Bulajića – Kopenhagen

OBEĆAVAJUĆI književni događaj za sve koji vole način života skandinavskih država biće održan u paraćinskom Kulturnom centru u subotu, 16. avgusta.

Foto: Fejsbuk/KC Paraćin

O stilu života na severu Evrope govoriće poznati književni par Bulajić-Kopenhagen, Ljiljana i Aleksandar, koji će ujedno predstaviti i svoje dugogodišnje stvaralaštvo.

Ljiljana je napisala i promovisaće romane: Kopenhaške veštice, Dobro jutro gospođo predsednice i Stand by, dok je Aleksandar takođe autor nekoliko romana, među kojima su Prva avantura i Čovek koji je želeo da promeni svet.

Jedinstveno književno veče biće pravo osveženje na paraćinskoj stvaralačkoj sceni sudeći prema najavljenim gostima. Početak je u 19 časova, a ulaz je slobodan.