POŽAR U BANJSKOM POLJU KOD BORA: Gori šuma i nisko rastinje
BANjSKO Polje, prigradsko naselje Bora, zahvatio je požar većih razmera. Gore nisko rastinje u šuma. Ka kućama napravljen protivpožarni put.
Šumu i nisko rastinje u ataru prigradskog naselja Banjsko Polje, na putu ka Borskom jezeru, zahvatio je požar koji se proširio na više desetina hektara. Vatrogasne ekipe, uz pomoć građevinske mehanizacije, nastoje da obuzdaju vatru i spreče njeno približavanje prvim kućama.
Između naselja i fronta požara napravljen je protivpožarni put, ali gašenje dodatno otežavaju visoke temperature i vetar.
Situacija je pod stalnim nadzorom, a na terenu su sve raspoložive snage.
Samo nekoliko dana ranije isti prostor bio je ugrožen, pa je vatrena stihija gašena i iz vazduha helikopterom Helikopterske jedinice Sektora za vanredne situacije.
Prema rečima vatrogasaca, požar je trenutno pod kontrolom, ali će na terenu ostati sve dok i poslednje žarište ne bude ugašeno.
