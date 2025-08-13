Srbija

POŽAR U BANJSKOM POLJU KOD BORA: Gori šuma i nisko rastinje

Suzana Mihajlović Jovanović

13. 08. 2025. u 17:04

BANjSKO Polje, prigradsko naselje Bora, zahvatio je požar većih razmera. Gore nisko rastinje u šuma. Ka kućama napravljen protivpožarni put.

Foto: S.M.Jovanović

Šumu i nisko rastinje u ataru prigradskog naselja Banjsko Polje, na putu ka Borskom jezeru, zahvatio je požar koji se proširio na više desetina hektara. Vatrogasne ekipe, uz pomoć građevinske mehanizacije, nastoje da obuzdaju vatru i spreče njeno približavanje prvim kućama.

Između naselja i fronta požara napravljen je protivpožarni put, ali gašenje dodatno otežavaju visoke temperature i vetar.

Foto: S.M.Jovanović

Ka domaćinstvima napravljen protivpožarni put

Situacija je pod stalnim nadzorom, a na terenu su sve raspoložive snage.

Samo nekoliko dana ranije isti prostor bio je ugrožen, pa je vatrena stihija gašena i iz vazduha helikopterom Helikopterske jedinice Sektora za vanredne situacije.

Prema rečima vatrogasaca, požar je trenutno pod kontrolom, ali će na terenu ostati sve dok i poslednje žarište ne bude ugašeno.

