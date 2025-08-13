Srbija

„ZLATNO PERO“ LORDANU ZAFRANOVIĆU: U Vrnjačkoj Banji otvoren 49. Festival filmskog scenarija

Goran Ćirović

13. 08. 2025. u 10:50

Defileom učesnika, dodelom dve nagrade, projekcijom filma „Vezani“ po scenariju Aleksandra Teokarevića, nagrađenog na prošlogodišnjem Javnom konkursu za originalni scenario, a potom i filma „Snovi (seks ljubav)“, dobitnika „Zlatnog medveda“ u Berlinu, u Vrnjačkoj Banji počeo je 49. Festival Filmskog scenarija (FFS).

„ЗЛАТНО ПЕРО“ ЛОРДАНУ ЗАФРАНОВИЋУ: У Врњачкој Бањи отворен 49. Фестивал филмског сценарија

FFS

Kao što je to postala praksa minulih godina, tokom ceremonije otvaranja na letnjoj pozornici Amfiteatra „Danilo Bata Stojković“ već su dodeljene dve festivalske nagrade. Tako je za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji, prema odluci Umetničkiog saveta festivala, „Zlatno pero Gordana Mihića“ uručeno režseru i scenaristi Lordanu Zafaranoviću koji je još 1978. godine, zajedno sa Mirkom Kovačem, osvojio prvu nagradu FFS za scenario filma „Okupacija u 26 slika“. „Zlatno pero“, inače, dodeljuje se po peti put, a dosadašnji laureati bili su Goran Marković, Srđan Koljević, Đorđe Milosavljević i Biljana Maksić.

FFS

Lordan Zafranović

Za doprinos afirmaciji i razvoju Festivala filmskog scenarija, ovom prilikom žiri grada domaćina posthumno je dodelio repliku rimskog zlatnika sa likom cara Konstantina bivšem profesoru Fakulteta dramskih umatnosti u Beogradu Radenku Rankoviću, dok će ostale festivalske nagrade biti uručene završne večeri. O njima će odlučivati stručni žiri - Goran Radovanović, Nikola Kolja Pejaković i Hadži Aleksandar Đurović. Osim toga, tradicionalno, po jednu nagradu dodeliće žiri novinara i kritičara, svog favorita izabraće i publika, a po četvrti put biće dodeljeno i priznanje „Marko Živić“ namenjeno mladom glumcu.

FFS

Sa otvaranja FFS u Vrnjačkoj Banji

U takmičarskom delu programa, večeras je u 18 sati u sali bioskopa na repertorau film „Tvitosaurus“, potom na letnjoj pozornici od 20.30 projekcija filma „Prva klasa:pun gas“, a zatim od 22 sata na istom mestu i filma „Običaji“.

