UMRO BIVŠI MUŽ RUŠKE JAKIĆ Glumac Dejan Đurović preminuo u 88. godini

GLUMAC i voditelj Dejan Đurović, umro je u 88. godini. Vest o smrti je objavljena na društvenim mrežama gde su kolege počele da se opraštaju od njega.

Foto: Printscreen/TV lica

Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938. On se srpski glumac i voditelj, a njegov glas postao je popularan posle sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".

Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gde je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd. Već više od 30 godina vodi popularnu emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.

Od njega se opraštaju na mrežama

- Glas mog detinjstva je otišao u večnost. Dejane, neka ti je večna slava - napisao je jedan korisnik Tvitera.

Aleksandar Marton se na mrežama takođe oprostio od Dejana.

- Danas je ovaj svet, u 88.godini života, napustio veliki Dejan Đurović. Mnogi bi se složili, najbolji i najlepši glas Srbije. Glas koji smo, kao klinci zaljubljeni u tadašnji Obrazovni program, obožavali. Počivao u miru Božijem i pozdravi svog prerano otišlog zeta Vladu Divljana - napisao je on.

"Dejan je bio moja najveća ljubav"

Podsetimo, Ruška je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Dejanom i istakla da je on bio njena najveća ljubav.

- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - rekla je ona tada.

(Blic)