UMRO BIVŠI MUŽ RUŠKE JAKIĆ Glumac Dejan Đurović preminuo u 88. godini
GLUMAC i voditelj Dejan Đurović, umro je u 88. godini. Vest o smrti je objavljena na društvenim mrežama gde su kolege počele da se opraštaju od njega.
Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938. On se srpski glumac i voditelj, a njegov glas postao je popularan posle sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".
Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gde je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd. Već više od 30 godina vodi popularnu emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.
Od njega se opraštaju na mrežama
- Glas mog detinjstva je otišao u večnost. Dejane, neka ti je večna slava - napisao je jedan korisnik Tvitera.
Aleksandar Marton se na mrežama takođe oprostio od Dejana.
- Danas je ovaj svet, u 88.godini života, napustio veliki Dejan Đurović. Mnogi bi se složili, najbolji i najlepši glas Srbije. Glas koji smo, kao klinci zaljubljeni u tadašnji Obrazovni program, obožavali. Počivao u miru Božijem i pozdravi svog prerano otišlog zeta Vladu Divljana - napisao je on.
"Dejan je bio moja najveća ljubav"
Podsetimo, Ruška je jednom prilikom govorila o ljubavi sa Dejanom i istakla da je on bio njena najveća ljubav.
- Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe - rekla je ona tada.
(Blic)
