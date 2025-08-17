Srbija

UGOVORENA IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOVODA OD SUBOTICE DO TAVANKUTA Spas za tri naseljena mesta

Ljiljana Preradović

17. 08. 2025. u 20:00

IZGRADNjA vodovoda od Subotice do Tavankuta - sa rezervoarom i crpnom stanicom u Ljutovu, što bi trebalo da doprinese boljem snabdevanju tri naselja, počeće u narednim sedmicama, a ugovor o finansiranju projekta koji bi trebalo da bude realizovan najkasnije za osam meseci lokalna samouprava potpisala je sa Ministarstvom privrede.

УГОВОРЕНА ИЗГРАДЊА МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ОД СУБОТИЦЕ ДО ТАВАНКУТА Спас за три насељена места

FOTZ: Grad Subotica

Predviđeno je vodosnabdevanje potrošača mikroregionalnog sistema Ljutovo, Donji Tavankut i Gornji Tavankut iz javne mreže Subotica i Palić, a ministarka Adrijana Mesarović poručila je da će država za radove do kraja ove godine izdvojiti 150 miliona. Ukupna vrednost posla biće nešto manja od 300 miliona, a sada su na redu javna nabavka za izbor izvođača radova i kompletna zakonom predviđena procedura.

- Obezbedićemo uredno vodosnabdevanje tri naseljena mesta, sa oko 5.000 ljudi, što je 1.800 pojedinačnih priključaka - istakao je pomoćnik gradonačelnika Subotice zadužen za oblast komunalnih delatnosti i javna preduzeća, Srđan Samardžić, napominjući da se ovim unapređuje i ravnomerni regionalni razvoj, uz podršku ruralnim područjima, smanjivanje teritorijalne nejednakosti i stimulisanje lokalne privrede.

Kaže i da je inoviranje projektne dokumentacije vezane za ovaj magistralni vodovod, koja je završena tokom 2023. i 2024, sada obavljena uz podršku Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine. Za ovaj posao vredan bezmalo 16 miliona Pokrajina je izdvojila nešto više od 13, a subotička lokalna samouprava tačno dva miliona i 628.000 dinara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BESPLATNI PREGLEDI NA MAGNETNOJ REZONANCI: Specijalna bolnica u Vršcu dobija savremeni aparat, prvi u državnoj ustanovi u južnom Banatu
Srbija

0 2

BESPLATNI PREGLEDI NA MAGNETNOJ REZONANCI: Specijalna bolnica u Vršcu dobija savremeni aparat, prvi u državnoj ustanovi u južnom Banatu

SPECIJALNA bolnica za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" na jesen će dobiti magnetnu rezonancu, čime će postati jedina državna zdravstvena ustanova u južnom Banatu, koja će u svom sastavu imati taj neinvanzivni dijagnostički aparat. Za pacijente iz celog regiona to znači da više neće morati da idu u bolnice u Beogradu i Novom Sadu, ili da skupo plaćaju takve preglede kod privatnika, jer će ubuduće u Vršcu to moći da urade besplatno, samo uz uput.

15. 08. 2025. u 15:23

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo