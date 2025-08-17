UGOVORENA IZGRADNJA MAGISTRALNOG VODOVODA OD SUBOTICE DO TAVANKUTA Spas za tri naseljena mesta
IZGRADNjA vodovoda od Subotice do Tavankuta - sa rezervoarom i crpnom stanicom u Ljutovu, što bi trebalo da doprinese boljem snabdevanju tri naselja, počeće u narednim sedmicama, a ugovor o finansiranju projekta koji bi trebalo da bude realizovan najkasnije za osam meseci lokalna samouprava potpisala je sa Ministarstvom privrede.
Predviđeno je vodosnabdevanje potrošača mikroregionalnog sistema Ljutovo, Donji Tavankut i Gornji Tavankut iz javne mreže Subotica i Palić, a ministarka Adrijana Mesarović poručila je da će država za radove do kraja ove godine izdvojiti 150 miliona. Ukupna vrednost posla biće nešto manja od 300 miliona, a sada su na redu javna nabavka za izbor izvođača radova i kompletna zakonom predviđena procedura.
- Obezbedićemo uredno vodosnabdevanje tri naseljena mesta, sa oko 5.000 ljudi, što je 1.800 pojedinačnih priključaka - istakao je pomoćnik gradonačelnika Subotice zadužen za oblast komunalnih delatnosti i javna preduzeća, Srđan Samardžić, napominjući da se ovim unapređuje i ravnomerni regionalni razvoj, uz podršku ruralnim područjima, smanjivanje teritorijalne nejednakosti i stimulisanje lokalne privrede.
Kaže i da je inoviranje projektne dokumentacije vezane za ovaj magistralni vodovod, koja je završena tokom 2023. i 2024, sada obavljena uz podršku Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine. Za ovaj posao vredan bezmalo 16 miliona Pokrajina je izdvojila nešto više od 13, a subotička lokalna samouprava tačno dva miliona i 628.000 dinara.
