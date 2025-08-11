OSLO U 20 FOTOGRAFIJA: Izložba Sanje Knežević u Domu vojske u Vršcu
U GALERIJI Doma vojske u Vršcu od 11. do 17. avgusta biće održana izložba fotografija „Oslo – grad svetla, geometrije i tišine“, autorke Sanje Knežević.
Ova zanimljiva postavka deo je manifestacije „Vršačko kulturno leto“ i realizuje se u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške.
Izložba sadrži 20 fotografija, koje je autorka Sanja Knežević objektivom zabeležila tokom života u glavnom gradu ove skandinavske zemlje. Prikazuju fragmente norveške svakodnevice: arhitekturu, ritam ulice i ljude u pokretu – sve ono što jedan grad čini živim.
Ulaz je slobodan.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)