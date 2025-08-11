Srbija

OSLO U 20 FOTOGRAFIJA: Izložba Sanje Knežević u Domu vojske u Vršcu

Jelena Baljak

11. 08. 2025. u 17:41

U GALERIJI Doma vojske u Vršcu od 11. do 17. avgusta biće održana izložba fotografija „Oslo – grad svetla, geometrije i tišine“, autorke Sanje Knežević.

Foto: KC Vršac

Ova zanimljiva postavka deo je manifestacije „Vršačko kulturno leto“ i realizuje se u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške.

Izložba sadrži 20 fotografija, koje je autorka Sanja Knežević objektivom zabeležila tokom života u glavnom gradu ove skandinavske zemlje. Prikazuju fragmente norveške svakodnevice: arhitekturu, ritam ulice i ljude u pokretu – sve ono što jedan grad čini živim.

Ulaz je slobodan.

