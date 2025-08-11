VATRENA STIHIJA KOD SOMBORA SE SMIRUJE: Nadležne ekipe na terenu čine sve da vatru u što kraćem roku stave pod kontrolu

NAKON što se noćas oko ponoći razbuktao požar na deponiji Rančevo kod Sombora, nadležne ekipe su na terenu i čine sve kako bi se vatra u što kraćem roku stavila pod kontrolu i zatim ugasila. U ovom trenutku nema otvorenog plamena.

Foto: Printskrin/Instagram/ministarstvozzs

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, na gašenju požara koji se prvobitno raširio na površini od 8,5 hektara, pored Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, angažovane i ekipe više dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Sombora i Apatina, a na raspolaganju su i kapaciteti lokalne samouprave u ljudstvu i mehanizaciji.



Prema informacijama dobijenim od nadležnih organa na terenu su angažovana dva vozila profesionalne ekipe vatrogasaca, zatim šest vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava, dva buldožera, tri utovarna vozila, kao i cisterna JKP Vodokanal Sombor.Deponija je udaljena na oko 10 kilometara od gradske zone, gde se trenutno ne oseća dim. Agencija zaštite životne sredine @agencija_zzs_sepa će na lokaciju u neposrednoj blizini požara postaviti mobilnu stanicu za monitoring kvaliteta vazduha.

Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće da obaveštava građane o razvoju situacije na ovoj lokaciji.



U narednom periodu, kroz projekat @ministarstvozzs biće urađena sanacija i remedijacija ove deponije, u sklopu šireg projekta izgradnje modernog regionalnog centra za upravljanje otpadom „Rančevo“. Radovi obuhvataju ugradnju biotrnova i baklje u kojoj će se tretirati biogas po najsavremenijim ekološkim standardima.Takođe, predviđena je i izgradnja nove sanitarne deponije sa pratećom infrastrukturom, zatim sistem za procedne vode i za degazaciju, kao i za sakupljanje i tretman biogasa. Kada regionalni centar bude izgrađen, sa svim pratećim postrojenjima i opremom, mogućnost izbijanja požara biće smanjena na minimum.