VATRENA STIHIJA KOD SOMBORA SE SMIRUJE: Nadležne ekipe na terenu čine sve da vatru u što kraćem roku stave pod kontrolu

V.N.

11. 08. 2025. u 16:04

NAKON što se noćas oko ponoći razbuktao požar na deponiji Rančevo kod Sombora, nadležne ekipe su na terenu i čine sve kako bi se vatra u što kraćem roku stavila pod kontrolu i zatim ugasila. U ovom trenutku nema otvorenog plamena.

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, na gašenju požara koji se prvobitno raširio na površini od 8,5 hektara, pored Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, angažovane i ekipe više dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Sombora i Apatina, a na raspolaganju su i kapaciteti lokalne samouprave u ljudstvu i mehanizaciji.


Prema informacijama dobijenim od nadležnih organa na terenu su angažovana dva vozila profesionalne ekipe vatrogasaca, zatim šest vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava, dva buldožera, tri utovarna vozila, kao i cisterna JKP Vodokanal Sombor.

Deponija je udaljena na oko 10 kilometara od gradske zone, gde se trenutno ne oseća dim. Agencija zaštite životne sredine @agencija_zzs_sepa će na lokaciju u neposrednoj blizini požara postaviti mobilnu stanicu za monitoring kvaliteta vazduha.
 

Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće da obaveštava građane o razvoju situacije na ovoj lokaciji.

U narednom periodu, kroz projekat @ministarstvozzs biće urađena sanacija i remedijacija ove deponije, u sklopu šireg projekta izgradnje modernog regionalnog centra za upravljanje otpadom „Rančevo“. Radovi obuhvataju ugradnju biotrnova i baklje u kojoj će se tretirati biogas po najsavremenijim ekološkim standardima.

Takođe, predviđena je i izgradnja nove sanitarne deponije sa pratećom infrastrukturom, zatim sistem za procedne vode i za degazaciju, kao i za sakupljanje i tretman biogasa. Kada regionalni centar bude izgrađen, sa svim pratećim postrojenjima i opremom, mogućnost izbijanja požara biće smanjena na minimum.

