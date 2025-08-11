SUZBIJANJE AMBROZIJE: Obaveštenje Gradske uprave u Kraljevu

Na teritoriji grada na Ibru u toku je druga faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude, saopštio je Odsek za zaštitu životne sredine Odeljenja za inspekcijske poslove kraljevačke Gradske uprave.

G.Šljivić (arhiva)

Kako se dodaje u saopštenju, uništavanje ambrozije obavlja se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama, dok su vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.

Tretiranje se finansira iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za 2025. godinu, a Kraljevčani prisustvo ambrozije Odseku mogu da prijave telefonom 036/315-000 ili na mejl leap@kraljevo.org.