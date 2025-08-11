SUZBIJANJE AMBROZIJE: Obaveštenje Gradske uprave u Kraljevu
Na teritoriji grada na Ibru u toku je druga faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude, saopštio je Odsek za zaštitu životne sredine Odeljenja za inspekcijske poslove kraljevačke Gradske uprave.
Kako se dodaje u saopštenju, uništavanje ambrozije obavlja se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama, dok su vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.
Tretiranje se finansira iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za 2025. godinu, a Kraljevčani prisustvo ambrozije Odseku mogu da prijave telefonom 036/315-000 ili na mejl leap@kraljevo.org.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)