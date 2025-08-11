Srbija

VEČE FOLKLORA U MANASIJI: Nastupaju brojna kulturno-umetnička društva

11. 08. 2025. u 14:27

U okviru manifestacije “Dani srpskoga duhovnog preobraženja”, u subotu, 16. avgusta, od 19.00 časova u manastiru Manasiji biće održano veče folklora.

Foto Tanjug

Publici će se predstaviti kulturno-umetnička društva iz Svilajnca. Nastupiće KUD „Sinđelić“, KUD „Dimitrije Katić“, KUD „Donja Resava“, kao i gradski hor „Svilenglas“.

