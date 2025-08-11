EKSPROPRIJACIJA: Obaveštenje Opštine Despotovac
Opština Despotovac obaveštava građane da, ukoliko neko smatra da postoje nerešeni imovinsko pravni odnosi između određenog građanina i Opštine u vezi faktičke eksproprijacije, nastale zauzimanjem dela privatnih nepokretnosti izgradnjom opštinskih puteva, da se jave Opštini Despotovac.
Opština moli građane da se obrate Odeljenju za imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Despotovac, ulica Milosava Zdravkovića Resavca broj 4 ili na telefon 035/611-062.
Opština Despotovac napominje da je primećeno da se nude usluge zastupanja građana protiv Opštine Despotovac u ovoj vrsti sporova, te ovom prilikom Opština Despotovac upozorava građane da može doći do zloupotrebe građana u smislu obećanja sticanja imovinske koristi za građane i nastanka štete za Opštinu Despotovac, jer se radi o procenjenim malim iznosima tržišne vrednosti nepokretnosti, a višestruke koristi za lica koja pokreću postupke pred sudom.
