SPAS ZA GUDURICU I VELIKO SREDIŠTE: Izgradnja još 26 kilometara fekalne mreže na teritoriji Vršca, do prečistača otpadnih voda

POČELA je dugoočekivana izgradnja kanalizacije u vršačkom selu Gudurica, koja će biti povezana sa gradskom fekalnom mrežom i tamošnjim prečistačem otpadnih voda. U sklopu ovog kapitalnog projekta - vrednog čak milijardu dinara - ovaj problem biće rešen i u susednom selu Veliko Središte, kao i u preostalim domaćinstvima u Guduričkom naselju.

Foto: J.J.Baljak

Reč je o najvrednijoj investiciji u Vršcu za poslednjih desetak godina, koju u potpunosti finansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a predviđena je izgradnja 26 kilometara fekalne mreže, na koju će biti priključeno svih 1.280 domaćinstava - 570 iz Gudurice, 630 iz Velikog Središta i 80 kuća koje se nalaze duž puta za Vršac i na rubu Guduričkog naselja. Kompletan posao trebalo bi da bude završen do sredine 2027.

- Vršac je jedan do retkih gradova u kojem je čak 95 odsto teritorije "pokriveno" kanalizacionom mrežom. Zato smo se sada okrenuli umrežavanju naših sela. Posle Pavliša, koji je prvi dobio kanalizaciju, na ovaj način ćemo unaprediti životne uslove i u Velikom Središtu i u Gudurici, koja predstavlja centar vinskog turizma našeg kraja - kaže gradonačelnica Dragana Mitrović, uz konstataciju da će ta investicija podstaći i seoski turizam, jer će meštani konačno moći da kategorizuju svoj smeštaj.

Trenutno se radi na više lokacija istovremeno, početkom naredne godina majstori i teške mašine preći će u Veliko Središte, a šef gradilišta, Milan Radojević, kaže da javna preduzeća i meštani pomažu tako što ukazuju gde se nalaze njihove podzemne instalacije, pa nema oštećenja, a priključak se dovodi na metar od kuće, da bi domaćini imali što manje troškova.

Inače, zbog konfiguracije terena, mreža će imati čak šest crpnih stanica koje će "gurati" seoske otpadne vode ka prečistaču.

Foto: J.J.Baljak

Rešenje UPOREDO sa ovim radovima, lokalna samouprava završava i izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Uljmi i Izbištu. Zbog veće udaljenosti od Vršca, ova sela neće biti povezana sa gradskim prečistačem, već je predviđeno da dobiju svoje postrojenje za preradu otpadnih voda.