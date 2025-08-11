Srbija

„VIROVI SVETLOSTI“ U SMEDEREVSKOM MUZEJU: Večeras izložba umetnina ruske slikarke Sofije Ječine

Jelena Ilić

11. 08. 2025. u 11:03

Večeras u 19 časova, u izložbenoj sali Muzeja u Smederevu biće otvorena izložba „Virovi svetlosti“ umetnice Sofije Ječine, ruske slikarke i pesnikinje.

„ВИРОВИ СВЕТЛОСТИ“ У СМЕДЕРЕВСКОМ МУЗЕЈУ: Вечерас изложба уметнина руске сликарке Софије Јечине

Foto: N. Živanović

Ova postavka istražuje svetlost kao simbol, energiju i pokretača unutrašnjih stanja, kroz savremeni likovni izraz i promišljenu kompoziciju forme i boje.

Izložbu će otvoriti Miroslav Bata Petrović, istoričar umetnosti, reditelj i dokumentarisa koji će posetioce upoznati  sa radovima koji otvaraju prostor za tišinu, refleksiju i doživljaj svetlosti.

Izložba će trajati od 11. do 28. avgusta.

