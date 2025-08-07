SPASI ŽIVOT, DAJ KRV : Banka krvi UKC Kragujevac apeluje na davaoce da popune zalihe
U Banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac trenutno najviše nedostaju jedinice krvi nulte pozitivne, kao i svih negativnih krvnih grupa, a krv je neophodna svakodnevno pacijenatima koji su na operacijama, porodiljama , kao i u slučaju težih povreda koje su leti češće. Samo jedna jedna poklonjena jedinica krvi spasava tri života, pa je vrednost ovako iskazane dobrote nemerljiva.
Zbog toga je Banka krvi UKC Kragujevac uputila javni apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu humanom pozivu i doniraju najdragoceniju tečnost, koja u letnjim mesecima nedostaje svim klinikama.
-Idealnija situacija je kada su zalihe stabilne i „krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv“, ali u letnjim mesecima smanjuje se zalihe a broj pacijenata kojima je krv potrebna raste. Nama je potrebno minimalno 300 jedinica krvi svakoga dana - kažu u Banci krvi UKC Kragujevac.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu teritorijalno pokriva šire područje Šumadije, oko 2 miliona stanovnika i kako su zalihe krvi na minimumu, medicinsko osoblje i u susednim gradovima svakodnevno organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)