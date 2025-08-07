Srbija

SPASI ŽIVOT, DAJ KRV : Banka krvi UKC Kragujevac apeluje na davaoce da popune zalihe

Vesna Hadžić

07. 08. 2025. u 17:12

U Banci krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac trenutno najviše nedostaju jedinice krvi nulte pozitivne, kao i svih negativnih krvnih grupa, a krv je neophodna svakodnevno pacijenatima koji su na operacijama, porodiljama , kao i u slučaju težih povreda koje su leti češće. Samo jedna jedna poklonjena jedinica krvi spasava tri života, pa je vrednost ovako iskazane dobrote nemerljiva.

СПАСИ ЖИВОТ, ДАЈ КРВ : Банка крви УКЦ Крагујевац апелује на даваоце да попуне залихе

Foto : RTK

Zbog toga je Banka krvi UKC Kragujevac uputila javni apel dobrovoljnim davaocima da se odazovu humanom pozivu i doniraju najdragoceniju tečnost, koja u letnjim mesecima nedostaje svim klinikama.

-Idealnija situacija je kada su zalihe stabilne i „krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv“, ali u letnjim mesecima smanjuje se zalihe a broj pacijenata kojima je krv potrebna raste. Nama je potrebno  minimalno 300 jedinica krvi svakoga dana - kažu u Banci krvi UKC Kragujevac.

Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu teritorijalno pokriva šire područje Šumadije, oko 2 miliona stanovnika i kako su zalihe krvi  na minimumu, medicinsko osoblje i u susednim gradovima svakodnevno organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. 

