SOFIJA I VUK NAJPOPULARNIJA IMENA: Da li će Vranje doživeti rimejk filma "Kad je Hari sreo Sali"

„Kad je Hari sreo Sali“, ljubavna komedija iz 1989. godine izvesno će za kou deceniju dobiti rimejk u Vranju koji će se zvati „Kad je Vuk sreo Sofiju“.

Foto: J.S.

Naime kako zdravstveni centar u Vranju već devet godina vrši prijavu novorođenčadi, a roditelji govore i njihova imena sasvim je izvesno da su najpopularnija imena među roditeljila današnjice Sofija za devojčice i Vuk, te varijacije, Vukan, Vukašin i slično za dečake.

Od jula meseca 2016. godine, od kada je u vranjskom Porodilištu roditeljima omogućena elektronska prijava novorođenčadi, na ovaj način prijavljeno je ukupno 12 660 beba sa područja Pčinjskog okruga, Kosovskog Pomoravlja ali i mnogih porodica i majki koje su se u nekom trenutku na svojoj "migrantskoj ruti" baš u Vranju u Zdravstvenom centru Vranje na Ginekologiji radovale svojim prinovama. Foto: J.S.

Zaposleni u ovom sektoru podsećaju da pored toga što roditelji na ovaj način obezbeđuju za svoje tek rođeno dete najosnovnija dokumenta i ostvaruju pravo na mnoge povoljnosti ipak se sve "vrti" i najviše je uzbuđenja zavllada oko imena za koje će se ponosni roditelji opredeliti i dati svom ili svojim tek rođenim naslednicima.

Podaci Zdravstvenog centra pokazuju da neki od roditelja imaju već unapred pripremljene favorite od imena koja su popularna u nekom trenutku, nekima su kumovali kumovi kao što je to bilo ranije, a sada je to sve ređe dok neki izbori imena imaju čitave priče koje roditelji podele sa službenicima koji rade na ovim poslovima.

Nedavno je jedna prvorođena devojčica dobila ime Želja. Objašnjavajući zašto baš Želja, njena preponosna mama je ispričala vrlo šarmantnu priču o jednom susretu na ulici gde je tokom šetnje ugledala preslatku devojčicu i kada je upitala za ime dobila je odgovor Želja. Istog trenutka je rekla u sebi - " Ako imam devojčicu zvaće se Želja!" - i tako je i bilo.

Još jedno od relativno novijih imena koje devojčice dobijaju po rođenju na vranjskoj Ginekologiji je Dana i za sada ih ima 4. Kada je već ime Danica u pitanju ono je jedno od omiljenijih kod novorođenih devojčica i u Vranju ih ukupno ima 71. Toliko negde, tačnije 72 devojčice imaju ime Nina, zajedno sa desetak Antonina, i po nekoliko Janina, Danina, i jednom Kaninom. Milica ima 32 i ubedljivo najviše ima devojčica sa imenom Sofija, njih 119. Zajedničko ime za devojčice koje roditelji daju svojim ćerkama svih nacionalnosti koje se rađaju u Zdravstvenom centru Vranje je Sara i ima ih ukupno 59 koje su dobile ovo ime.