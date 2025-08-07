ZA VEĆU BEZBEDNOST BICIKLISTA U PARAĆINU: Podeljena svetla vlasnicima dvotočkaša koji ih nemaju

PORED traktorista, biciklisti se smatraju najrizičnijim učesnicima u saobraćaju, a na putevima su često neosvetljeni i bez potrebne opreme.

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

To je i bio razlog da se u zajedničkoj akciji policijske stanice u Paraćinu i opštinskog Lokalnog saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja organizuje akcija podele prednjih i zadnjih svetala biciklistima koji ih nemaju.

Na licu mesta, biciklisti koji su zatečeni u glavnoj ulici bez ovog dela opreme mogli su, uz potpisivanje zapisnika, da preuzmu svetla, vrlo važna za njihovu bezbednost.

Kako saznajemo, podeljeno je blizu 40 svetala koja su preostala iz prethodnih godina, a nabavljena su po programu lokalnog Saveta za bezbednost saobraćaja.