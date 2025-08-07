Srbija

ZA VEĆU BEZBEDNOST BICIKLISTA U PARAĆINU: Podeljena svetla vlasnicima dvotočkaša koji ih nemaju

Зорана Рашић
Zorana Rašić

07. 08. 2025. u 11:13

PORED traktorista, biciklisti se smatraju najrizičnijim učesnicima u saobraćaju, a na putevima su često neosvetljeni i bez potrebne opreme.

ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У ПАРАЋИНУ: Подељена светла власницима двоточкаша који их немају

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

To je i bio razlog da se u zajedničkoj akciji policijske stanice u Paraćinu i opštinskog Lokalnog saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja organizuje akcija podele prednjih i zadnjih svetala biciklistima koji ih nemaju.

Na licu mesta, biciklisti koji su zatečeni u glavnoj ulici bez ovog dela opreme mogli su, uz potpisivanje zapisnika, da preuzmu svetla, vrlo važna za njihovu bezbednost.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Kako saznajemo, podeljeno je blizu 40 svetala koja su preostala iz prethodnih godina, a  nabavljena su po programu lokalnog Saveta za bezbednost saobraćaja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?
Srbija

0 0

PREDLOZI DO 12. SEPTEMBRA: Ko su zaslužni Užičani?

Komisija za javna priznanja i nagrade grada Užica uputila je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada za 2025. godinu. Pravo da predlože kandidate imaju: preduzeća i ustanove, mesne zajednice, udruženja građana, Skupština grada, pojedinci i grupe građana sa područja grada.

07. 08. 2025. u 12:46

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)