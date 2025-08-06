OSNAŽIVANJE UGROŽENIH GRUPA U POŽAREVCU Fokus bio na socijalnoj zaštiti
POŽAREVLjANI su - zahvaljujući Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ), kojoj je partner bilo ovdašnje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - uspešno realizovali projekat "Socijalno i ekonomsko osnaživanje ugroženih grupa".
I, kako je saopšteno iz Gradske uprave, tokom 18 meseci i za ukupno 87.584 evra fokus je bio na unapređenju usluga socijalne zaštite i zapošljivosti marginalizovanih grupa. U saradnji sa Centrom za socijalni rad, udruženjem žena "Ruž" iz Kostolca i Udruženjem Roma Braničevskog okruga, uvedene su nove usluge u okviru Savetovališta za brak i porodicu, osmišljen je novi mehanizam prevencije dečjih i ranih brakova, a lokalni privrednici animirani su da angažuju ljude iz kategorije teže zapošljivih. Zarad veće konkurentnosti marginalizovanih grupa na tržištu rada organizovane su i različite obuke, pa je onu za karijerno vođenje i savetovanje uspešno završilo 20, a za različite vrste zanata i prekvalifikaciju - 37 korisnika - navedeno je u izveštaju.
Istovremeno, tematske radionice sa decom i roditeljima okupile su 50 učesnika, a za rad na SOS telefonu osposobljeno je 13 volontera.
