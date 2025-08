PREKID VODOSNABDEVANJA: Sutra bez vode pet paraćinskih sela

ZBOG radova na elektro-mreži i obustave isporuke električne energije u krugu cementare u Popovcu, sutra će doći i do prekida u snabdevanju strujom obližnjeg izvorišta „Toplik“.

Foto: Z. Rašić

Iz tog razloga 2. avgusta od 8 do 20 časova bez vode će ostati sela Popovac, Bošnjane, Buljane, Stubica i Zabrega, koja se snabdevaju vodom iz tog izvorišta.

Veoma važna informacija za domaćinstva je da će cisterna sa pijaćom vodom biti postavljena u Bošnjanu kod Doma kulture od 9 do 10 sati, u Popovcu kod pošte od 10.15 do 11.15 i u Novoj koloniji od 11.30 do 12.30 sati.