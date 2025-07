JOŠ NIJE IZVESNA SUDBINA ŽELEZNIČKO-DRUMSKOG MOSTA KOD SVILAJNCA, KOJI JE ZATVOREN ZBOG NEBEZBEDNOSTI Preko Morave samo pontonom

PONTONSKI most koji je početkom meseca postavila Vojska Srbije, predstavlja jedini prelaz preko Velike Morave na ulazu u Svilajnac - na deonici od Markovca - jer je železničko-drumska ćuprija, stara 103 godine, zatvorena za saobraćaj zbog ugrožene bezbednosti.

Foto:Z.Gligorijević

Ponton će moći da koriste samo putnička vozila, dok će vozači kamiona i drugih teretnjaka morati da koriste alternativne pravce. Iz Beograda, se auto-puta isključivaće se kod Velike Plane, pa preko Žabara stizati do Svilajnca. Oni koji se kreću iz pravca Niša, odvajaće se kod Jagodine, a potom koristiti regionalni put Despotovac - Svilajnac.

U svilajnačkoj lokalnoj samoupravi očekuju da će - uz pomoć države - uspeti da naprave novi most, kilometar nizvodno od sadašnjeg, da se put se više ne bi ukrštao sa železničkom prugom. To bi, istovremeno, skratilo i udaljenost grada od izlaska na auto-put.

Utisci baš različiti LjUDI koji su svakodnevno koristili železničko-drumski most kažu da ih nije strah da sada Veliku Moravu prelaze preko ponotona, dok vozači teretnjaka već negoduju što će morati da putuju gotovo 50 kilometara duže, zavisno od pravca iz kog dolaze. - Služio sam vojsku, znam koliko su pontonski mostovi sigurni i neću se plašiti da vozim preko ovog našeg. Posebno znači što više neću morati da čekam prolazak voza, ili nekog kamiona, što je na starom mostu bilo česta pojava, zbog koje je on predstavljao "usko grlo" za čitav Svilajnac - kaže Ilija Radovanović, dok Čačanin Andrija Janković veli da još nije izračunao koliko će više kilometara morati da prelazi svojim teretnjakom, ali zna da drugog rešenja trenutno nema.

- Ovo je najveći problem Svilajnca, naročito ovdašnje privrede, ali i žitelja Despotovca, Petrovca na Mlavi, Žabara i Lapova, koji su takođe koristili dotrajali prelaz preko reke. Njime je dnevno prolazilo oko 3.500 vozila, a sada procenjujemo da je potrebno najmanje 12 meseci da bi se realizovalo bilo koje rešenje - ističe predsednik Opštine Predrag Milanović.

Dodaje i da lokalna samouprava sa JP "Putevi Srbije" već stvara uslove za izgradnju novog mosta i obilaznice, odnosno ubrzano se priprema projektna dokumentacija. Svilajnčani, istovremeno, očekuju da će do kraja godine sačiniti sve neophodne planove, pa da od nadležnog ministarstva dobiju građevinsku dozvolu.

Nezavisno od toga, stručnjaci JP "Železnice Srbije" još nisu odlučili da li će stari most biti rekonstruisan, ili demontiran, da bi se na istom mostu napravio novi prelaz.

- Opština već gotovo šest decenija pokušava da dotrajali most zameni novim, ali su sve inicijative propale. Prva je pokrenuta još 1972, a 2021. Ministarstvo građevine je raspisalo tender i izabralo izvođača radova, ali zbog rusko-ukrajinske krize ugovori nisu potpisani. Tadašnji resorni ministar Goran Vesić je u prošlom sazivu imao dogovor da Kinezi grade novi most, ali zbog pada vlade ni to nije realizovano - zaključuje Predrag Milanović.