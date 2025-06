PRIZNANJA ZA HUMANOST: Nagrađeni jubilarni davaoci krvi u Leskovcu

Povodom Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, u Leskovcu su, u znak zahvalnosti i odanosti borbi za očuvanje ljudskih života, uručena tradicionalna priznanja pojedincima koji ove godine obeležavaju jubilarna davanja dragocene tečnosti.

foto: Grad Leskovac

Priznanja je dobilo 29 humanih ljudi, koji su krv dali 35, 50 i 75, dok je Srećko Đikić to učinio čak 100 puta. On je kazao da nije dobar govornik, ali da je važnije to što je dobar davalac krvi i da u akcijama Crvenog krsta učestvuju odnosno da ih podržavaju i njegova deca.

foto: Grad Leskovac

Srećko je prvi put dragocenu tečnost dao 1986. godine, a svoj veliki jubilej obeležio je tako što je to učinio i 101. put. Tokom svoje višedecenijske misije ovog skromnog, ali izuzetno humanog čoveka, vodila je želja da pomogne drugim ljudima, pa je Srećko odlučio da, dok god to bude mogao, onima kojima je to potrebno donosi - sreću.

Kako je naglašeno, ovi višestruki, kao i svi davaoci koji podržavaju akcije prikupljanja krvi, su na taj način spasili brojne živote i pravi su primer nesebične humanosti, solidarnosti i društveno odgovornog ponašanja.

Predsednik Crvenog krsta dr Vladimir Colić je ukazao na ulogu ove organizacije u promovisanju dobrovoljnog davalaštva i na značaj podrške lokalne samouprave njihovom radu. Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi ove godine se obeležava pod sloganom „Dajte krv, dajte nadu – zajedno spašavamo živote“.