USKRŠNJI FESTIVAL ZA DECU: Takmičenje „Šareno jaje sreću daje“ u porti crkve u Kostolcu

KOSTOLAC – U utorak, 15. aprila, u porti Crkve Svetog Maksima Ispovednika u Kostolcu, održaće se Dečji uskršnji festival „Šareno jaje sreću daje“.

D.N.

Tom prilikom deca će se takmičiti u oslikavanju uskršnjih jaja, u kategorijama od četiri do šest, od sedam do devet i od 10 do 14 godina starosti. Bodovaće se samo ono jaje koje je naslikano na manifestaciji, a ukrašena jaja, doneta od kuće, biće diskvalifikovana. Učesnik se može prijaviti samo za jednu kategoriju i može dobiti samo jednu nagradu. Organizator obezbeđuje takmičarska jaja od stiropora i materijal za takmičenje.