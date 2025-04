ISKLJUČENJA STRUJE: U utorak i sredu radovi na mreži u Požarevcu i Golupcu

U naredna dva dana izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca i opštine Golubac ostati bez struje.

D.N.

U utorak, 8. aprila, od 8.30 do 12 sati, na području grada Požarevca struju neće imati potrošači u delu Ulice sedam sekretara SKOJ-a, kod osnovne škole. U sredu, 9. aprila, od 8.30 do 13 bez struje će ostati Ulica Miloja Cukića u Prugovu kod Požarevca, a od 9 do 17 naselja na području opštine Golubac: Livadica, Ridan, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski potok, Dobra, Kožice i Ključ. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.