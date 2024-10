ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu, Kučevu i Golupcu

POŽAREVAC – U sredu, 9. oktobra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opština Kučevo i Golubac ostati bez struje.

D. Novković

Na području Požarevca, od 8 do 14, struju neće imati na po dva i tri sata, trafo-oblasti: Broj 5, Žagubička, Rasadnik, Starije Novaka 1, Starine Novaka 2, Pirotska, Vranjska. U opštini Kučevo od 8 do 14 sati bez struje će biti zaseoci Komša u Neresnici, a u opštini Golubac od 8 do 15 Rakovica i trafo-oblast „Brnjica vodovod“.