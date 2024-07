RIZIK ZA PROLAZNIKE: Sa zgrade otpadaju delovi oštećenog krova

POŽAREVAC – Već duži niz godina na stambenoj zgradi u Tabačkoj čaršiji u Požarevcu, u delu koji gleda na parking u Sinđelićevoj ulici, otpadaju delovi krovne konstrukcije.

D. Novković

Zbog toga je rizično prolaziti pored same zgrade, naročito kada duva malo jači vetar. I pored opasnosti koja preti prolaznicima, ovaj problem do danas nije rešen, niti postoje najave da će to biti skoro urađeno.