Tenis

NOVAK ĐOKOVIĆ PRESEKAO! Evo ko je novi trener srpskog tenisera

Новости онлине

20. 05. 2026. u 09:36 >> 09:44

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković totalno se okrenuo sroskim snagama.

НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕСЕКАО! Ево ко је нови тренер српског тенисера

FOTO: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Naime, kako su "Novosti" juče javile iz Pariza sa njim su na prvom treningu na Filip Šatrijeu bili Miljan Amanović i Viktor Troicki. 

Tako se Novakov kum Miljan vratio na mesto fizioterapeuta srpskog tenisera, nakon kratke pauze. I to nije sve. Ako je nekome bilo čudno otkud Troicki sa njima, sada je stigla potvrda da je Viktor novi trener Novaka Đokovića.

Već neko vreme Novak Đoković govori da bi novi glavni trener mogao da bude jedino neko ko njega već dobro poznaje. I upravo takav je stigao – Viktor Troicki novi je član Đokovićevog tima, saznaje Sport klub.

Kao selektor Dejvis kup tima Srbije, Troicki je bio Đokovićev trener na Olimpijskim igrama 2024. godine, kada je Nole došao do istorijskog zlata.

Foto arhiva VN/M.Vukadinović

 

Detalji dogovora još nisu poznati, Novak je prethodnih godina imao kratke saradnje s prijateljima-trenerima (Nenad Zimonjić, Dušan Vemić), pa ćemo videti hoće li ovoga puta biti drugačije. Verovatno hoće, s obzirom na to da je Troicki dosad trenirao Miomira Kecmanovića.

Više će se svakako znati posle Novakove uvodne konferencije za medije u Parizu, koja će se održati tokom vikenda. Funkciju glavnog trenera skoro punih godinu dana obavljao je Boris Bošnjaković. On je takođe u Parizu, a njegova specijalnost jesu analitika i skauting protivnika.

Kao igrač, Troicki je bio 12. teniser sveta i osvojio tri ATP titule, a na grend slem turnirima mu je izmaklo četvrtfinale. Pet puta je igrao osminu finala, a protiv Marija 2011. u Parizu i Pospišila 2015. na Vimbldonu ispustio je 2-0 u setovima.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NIJE TAČNO! Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!
Fudbal

0 4

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ARSENAL JE ŠAMPION ENGLESKE! Mančester siti se okliznuo protiv Bornmuta, tobdžije prvaci nakon više od dve decenije

ARSENAL JE ŠAMPION ENGLESKE! Mančester siti se okliznuo protiv Bornmuta, "tobdžije" prvaci nakon više od dve decenije