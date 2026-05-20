NOVAK ĐOKOVIĆ PRESEKAO! Evo ko je novi trener srpskog tenisera

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković totalno se okrenuo sroskim snagama.

Naime, kako su "Novosti" juče javile iz Pariza sa njim su na prvom treningu na Filip Šatrijeu bili Miljan Amanović i Viktor Troicki.

Tako se Novakov kum Miljan vratio na mesto fizioterapeuta srpskog tenisera, nakon kratke pauze. I to nije sve. Ako je nekome bilo čudno otkud Troicki sa njima, sada je stigla potvrda da je Viktor novi trener Novaka Đokovića.

Već neko vreme Novak Đoković govori da bi novi glavni trener mogao da bude jedino neko ko njega već dobro poznaje. I upravo takav je stigao – Viktor Troicki novi je član Đokovićevog tima, saznaje Sport klub.

Kao selektor Dejvis kup tima Srbije, Troicki je bio Đokovićev trener na Olimpijskim igrama 2024. godine, kada je Nole došao do istorijskog zlata.

Detalji dogovora još nisu poznati, Novak je prethodnih godina imao kratke saradnje s prijateljima-trenerima (Nenad Zimonjić, Dušan Vemić), pa ćemo videti hoće li ovoga puta biti drugačije. Verovatno hoće, s obzirom na to da je Troicki dosad trenirao Miomira Kecmanovića.

Više će se svakako znati posle Novakove uvodne konferencije za medije u Parizu, koja će se održati tokom vikenda. Funkciju glavnog trenera skoro punih godinu dana obavljao je Boris Bošnjaković. On je takođe u Parizu, a njegova specijalnost jesu analitika i skauting protivnika.

Kao igrač, Troicki je bio 12. teniser sveta i osvojio tri ATP titule, a na grend slem turnirima mu je izmaklo četvrtfinale. Pet puta je igrao osminu finala, a protiv Marija 2011. u Parizu i Pospišila 2015. na Vimbldonu ispustio je 2-0 u setovima.