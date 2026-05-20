KAKVO POJAČANJE PRED ROLAN GAROS! Novak Đoković vratio u tim čoveka bez koga nikako ne može
VRATIO se Novak Đoković na "Filip Šatrije"!
"Novosti" su to juče ispratile sa lica mesta! A jedno dobro poznato, staro ime je uz Srbina na Rolan Garosu.
Reč je o Miljanu Amanoviću koji se vraća u ekipu za drugi Grend slem u sezoni, tako da će to svakako pomoći srpskom asu u okviru priprema za napad na 25. titulu na najvećim turnirima u francuskoj prestonici.
Podsećanja radi, na proteklim turnirima nije mogao da bude sa njim iz opravdanih razloga, pa je Novak Đoković umesto njega angažovao Karlosa Koštu na mestu fizioterapeuta.
Srpski as bio je bez Miljana Amanovića bio na turnirima u Indijan Velsu i Rimu.
Inače, Rolan Garos je na programu od nedelje 24. maja, pa sve do 7. juna, kada ćemo nadamo se gledati Novaka u borbi za trofej.
