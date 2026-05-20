Tenis

KAKVO POJAČANJE PRED ROLAN GAROS! Novak Đoković vratio u tim čoveka bez koga nikako ne može

Новости онлине

20. 05. 2026. u 07:00

VRATIO se Novak Đoković na "Filip Šatrije"!

КАКВО ПОЈАЧАЊЕ ПРЕД РОЛАН ГАРОС! Новак Ђоковић вратио у тим човека без кога никако не може

IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Novosti" su to juče ispratile sa lica mesta! A jedno dobro poznato, staro ime je uz Srbina na Rolan Garosu.

Reč je o Miljanu Amanoviću koji se vraća u ekipu za drugi Grend slem u sezoni, tako da će to svakako pomoći srpskom asu u okviru priprema za napad na 25. titulu na najvećim turnirima u francuskoj prestonici.

FOTO: G. Čvorović

 

Podsećanja radi, na proteklim turnirima nije mogao da bude sa njim iz opravdanih razloga, pa je Novak Đoković umesto njega angažovao Karlosa Koštu na mestu fizioterapeuta.

Srpski as bio je bez Miljana Amanovića bio na turnirima u Indijan Velsu i Rimu.

Inače, Rolan Garos je na programu od nedelje 24. maja, pa sve do 7. juna, kada ćemo nadamo se gledati Novaka u borbi za trofej.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NIJE TAČNO! Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!
Fudbal

0 4

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CILJ - EPS DOMINANTAN I PROIZVOĐAČ I SNABDEVAČ: Dušan Živković, generalni direktor EPS, na Beogradskom energetskom forumu

CILj - EPS DOMINANTAN I PROIZVOĐAČ I SNABDEVAČ: Dušan Živković, generalni direktor EPS, na Beogradskom energetskom forumu