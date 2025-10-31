Tenis

KRAJ TENISKE BAJKE U PARIZU: Valentan Vašero eliminisan u četvrtfinalu

Časlav Vuković

31. 10. 2025. u 16:37

ZAVRŠENA je teniska bajka Valentana Vašroa na turniru u Parizu. On je zaustavljen u četvrtfinalu, pošto je bolji bio Feliks Ože-Alijasim sa 6:2, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Georgios Kefalas

Ipak, igrač iz Monaka može da bude zadovoljan prikazanim na ovom Mastersu. Zbog ovog rezultata u ponedeljak ga očekuje najbolji plasman u karijeru - 30. mesto na ATP listi.

Što se meča tiče, Kanađanin je bio ubedljiv. U oba seta je po dva puta oduzeo servis protivniku i potpuno zasluženo trijumfovao.

RADOST Feliks Ože-Alijasim/FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena

Jedini dve prilike za brejk Vašro je imao u poslednjem gemu na meču, ali je Ože-Alijasim to spasao i slavio posle 79 minuta.

Kanađanin će u polufinalu Pariza igrati protiv Aleksander Bublik (Kazahstan) - Aleks de Minor (Australija).

