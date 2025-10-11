ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju
Srpski teniser Novak Đoković izgubio je od 204. tenisera sveta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju sa 2:0 (6:3, 6:4).
Meč je trajao jedan sat i 43 minuta. Srpski teniser je tokom meča imao problema sa povredom zbog čega je nekoliko puta tražio medicinsku pomoć.
Đoković je peti teniser sveta, dok je Vašero 204. igrač na ATP listi. Vašero će u finalu Mastersa u Šangaju igrati protiv pobednika meča između Rusa Danila Medvedeva i Francuza Artura Rinderkneša.
Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
Kim Džong Un na paradi prikazao novog NUKLEARNOG MONSTRUMA: Tvrdi - najmoćnija raketa do sada (FOTO/VIDEO)
SEVERNA Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvestili su danas državni mediji u Pjongjangu.
11. 10. 2025. u 09:42
Komentari (0)