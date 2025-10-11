ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković izgubio je od 204. tenisera sveta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju sa 2:0 (6:3, 6:4).

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Meč je trajao jedan sat i 43 minuta. Srpski teniser je tokom meča imao problema sa povredom zbog čega je nekoliko puta tražio medicinsku pomoć.

Đoković je peti teniser sveta, dok je Vašero 204. igrač na ATP listi. Vašero će u finalu Mastersa u Šangaju igrati protiv pobednika meča između Rusa Danila Medvedeva i Francuza Artura Rinderkneša.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.