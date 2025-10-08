VELIKA POBEDA TEODORE KOSTOVIĆ: Srpska teniserka savlada nekada 31. na VTA listi
VELIKU pobeda ostvarila je srpska teniska nada Teodora Kostović. Ona je u osmini finala turnira u Majorki pobedila Majar Šerif sa 6:3, 6:4.
Ovo je ogroman trijumfa za 213. na VTA listi, s obzirom na to da je savladala drugu nositeljku kojoj je najbolji plasman bio 31. mesto na svetu.
Teniserke su u prvom setu bile sigurne na svoj servis sve do osmog gema kad je Kostovićeva napravila brejk. Potom je uspela to da potvrdi i povede.
U drugom setu je bilo mnogo više uzbuđenja, viđeno je čak pet brejkova, a jedan više je napravila 18-godišnjakinja iz Novog Sada i trijumfovala je posle jednog sata i 51 minuta igre.
Teodora Kostović će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine Marije Lurdes Karle koja je na ovom tuniru osmi nosilac.
