BRAVO, TEODORA: Kostović se plasirala u drugo kolo turnira u Majorki
SRPSKA teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo turnira u Majorki, pošto je pobedila Karolin Verner sa 6:3, 6:3.
Mlada 18-godišnjakinja je odigrala dobar meč. U prvom setu su viđena tri brejka, jedan više je napravila devojka iz Novog Sada.
U drugom delu meča, 225. na VTA listi te protivnici tri puta oduzela servis, dok je ona izgubila jedan. To sve je bilo dovoljno da trijumfuje posle jednog sata i 41 minuta.
Teodora Kostović će u drugom kolu igrati protiv druge nositeljke, Egipćanke Majar Šerif.
