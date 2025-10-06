Tenis

BRAVO, TEODORA: Kostović se plasirala u drugo kolo turnira u Majorki

Časlav Vuković

06. 10. 2025. u 17:14

SRPSKA teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo turnira u Majorki, pošto je pobedila Karolin Verner sa 6:3, 6:3.

БРАВО, ТЕОДОРА: Костовић се пласирала у друго коло турнира у Мајорки

Foto: Profimedia

Mlada 18-godišnjakinja je odigrala dobar meč. U prvom setu su viđena tri brejka, jedan više je napravila devojka iz Novog Sada.

U drugom delu meča, 225. na VTA listi te protivnici tri puta oduzela servis, dok je ona izgubila jedan. To sve je bilo dovoljno da trijumfuje posle jednog sata i 41 minuta.

Teodora Kostović će u drugom kolu igrati protiv druge nositeljke, Egipćanke Majar Šerif.

