SRPKINJA BLISTA! Sedamnaestogodišnjakinja u prvom VTA finalu u karijeri!

Sedamnaestogodišnja američka teniserka srpskog porekla Iva Jović plasirala se u prvo VTA finale u karijeri, ostvarivši veliki uspeh na turniru u Gvadalahari.

Mlada teniserka beleži najbolju nedelju u dosadašnjoj karijeri, a za titulu na turniru serije 500 u Meksiku boriće se protiv Emilijane Arango iz Kolumbije.

Iva Jović je u polufinalu savladala Čehinju Nikolu Bartunkovu rezultatom 2:1, po setovima 6:3, 6:7, 6:3. Arango tokom celog turnira nije izgubila nijedan set.

Na putu do finala Iva Jović je eliminisala redom: Kataržinu Kavu, Kamilu Osorio, Viktoriju Himenes Kasintsevu i na kraju Bartunkovu.

Pored plasmana u finale, Iva Jović je obezbedila i istorijski skok na VTA listi.Trenutno je na 73. mestu, a od ponedeljka će biti među 50 najboljih teniserki. Ukoliko osvoji titulu, popeće se čak na 36. poziciju.

Svakako će postati druga najmlađa teniserka u eliti, iza Mire Andrejeve.

Iva Jović rođena je 2007. godine u Toransu u Sjedinjenim Američkim Državama, roditelji (Bojan i Jelena) su iz Leskovca i Splita, a u Kaliforniju su se doslelili pre Ivinog rođenja. Jovićeva je sa pet godina počela da se bavi tenisom, a 2022. je debitovala u profesionalnom tenisu.

Do sada je igrala na svim grend slemovima, ove godine izborila je drugu rundu na Australijan openu, Rolan Garosu i Ju-Es openu.

