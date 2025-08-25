TENISKI SVET U NEVERICI! Ruskinja razbila Ukrajinku, preksrtila se, a onda se na mreži desilo nešto što niko nije očekivao (VIDEO)

ZA razliku od muškog dela žreba gde je Danil Medvedev, osvajač Ju-Es opena 2021. godine izbačen već na startu kod dama nije bilo većih iznenađenja prvog dana.

Favoritkinje predvođene Arinom Sabalenko su rutinski odradile posao. Beloruskinja je savladala Rebeku Masarovu - 7:5, 6:1. Četvrta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula je u Njujorku u prvom kolu pobedila 102. igračicu sveta Egipćanku Majar Šerif posle dva seta, 6:0, 6:4. Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 166. igračicu sveta Australijanku Destani Ajavu posle dva seta, 6:2, 7:6.

Plasman u drugo kolo ostvarile su i Letonka Jelena Ostapenko, Novozelanđanka Lulu Sun, Ruskinja Anastasija Potapova, Švajcarkinja Belinda Benčič i nekadašnja prva igračica sveta Beloruskinja Viktorija Azarenka, koja je tri puta igrala u finalu Ju Es opena. Jedino iznenađenje je možda poraz naše Olge Danilović, ali teniski svet najviše bruji o jednom "posebnom" meču.

Ruskinja Ana Blinkova je sa ubedljivih 2-0 izbacila Ukrajinku Juliju Starodubcevu, po setovima 6:3, 6:1 i tako zakazala okršaj protiv Džesike Pegule, koja u Njujorku brani finale. Devet vinera više i devet neiznuđenih grešaka manje za Anu bili su dovoljni za trijumf, nakon kog, očekivano, na mreži nije bilo rukovanja.

Ono što je ovog puta privuklo pažnju jeste način na koji su dve teniserke ipak imale interakciju. Naime, posle završnice duela, Ana Blinkova se radovala trijumfu, zatim i prekrstila.

Tada je kamera uhvatila i momenat kada je Starodubceva nešto evidentno pokazala ili rekla Ruskinji, koja je nakon toga samo klimnula glavom. Usledio je pozdrav obe teniserke sa sudijom, međusobnog rukovanja nije bilo.

Neobično, pošto do sada nismo viđali maltene bilo kakve interakcije ukrajinskih teniserki sa ruskim od početka sukoba. Kako god, Ana Blinkova je prikazala dobar tenis, a moraće i još bolji ako želi da izbaci Pegulu i prođe u treće kolo.

