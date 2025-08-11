RODŽER SE VRAĆA NA TENISKI TEREN: Federer će nastupiti na Mastersu u Šangaju!
Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer zvanično već tri godine se nalazi u penziji, međutim Švajcarac će ponovo uzeti reket u ruke nakon tri godine.
On će u oktobru nastupiti u revijalnom meču dubla na Mastersu u Šangaju, objavili su organizatori ovog turnira.
Federer će na terenu biti sa još tri poznate ličnosti iz Kine, a prema najavama to će biti Doni Jen, Vu Lei i Dženg Đie, ljubimci tamošnje publike u Kini.
- Zdravo, Rodžer ovde. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvek bilo posebno mesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu - rekao je Federer.
Masters u Šangaju igra se od 1. do 12. oktobra, a Federer bi svoj meč trebalo da igra 10. u tom mesecu.
