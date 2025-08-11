RODŽER SE VRAĆA NA TENISKI TEREN: Federer će nastupiti na Mastersu u Šangaju!

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer zvanično već tri godine se nalazi u penziji, međutim Švajcarac će ponovo uzeti reket u ruke nakon tri godine.

Foto: EPA-EFE/Samer F Rejjal/HANDOUT by beIN

On će u oktobru nastupiti u revijalnom meču dubla na Mastersu u Šangaju, objavili su organizatori ovog turnira.

Federer će na terenu biti sa još tri poznate ličnosti iz Kine, a prema najavama to će biti Doni Jen, Vu Lei i Dženg Đie, ljubimci tamošnje publike u Kini.

- Zdravo, Rodžer ovde. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvek bilo posebno mesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu - rekao je Federer.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Masters u Šangaju igra se od 1. do 12. oktobra, a Federer bi svoj meč trebalo da igra 10. u tom mesecu.