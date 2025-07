"E, KADA GA SRETNEM"! Goran Ivanišević uputio žestoke pretnje, kreće teniski rat

TENISKI svet je na nogama!

Bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević kaže da jedva čeka da se susretne sa Patrikom Muratogluom, koji ga je nedavno javno kritikovao.

Sve je počelo Ivaniševićevim komentarima prema Stefanosu Cicipasu, igraču sa kojim je tada i dalje sarađivao. Hrvatski stručnjak je otvoreno kritikovao Grka, da bismo nekoliko nedelja kasnije došli do završetka te saradnje, nakon što je Cicipas nazvao Ivaniševića diktatorom.

U međuvremenu, javio se i Patrik Muratoglu, poznati francuski trener koji je izuzetno aktivan na društvenim mrežama. On je, pored ostalog, rekao da je "uloga trenera je da gradi, podržava i vodi, a ne da ruši", te da "poštovanje i poverenje uvek treba da budu na prvom mestu".

Ivanišević je sada rešio da odgovori Muratogluu, čak i da mu zapreti.

- Popričaću sa njim kada ga vidim! To je sigurno. To se ne radi. Ako je imao problem sa mnom, trebalo je da me pozove i kaže mi šta misli. Ja bih mu onda rekao šta ja mislim. Ja ne idem unaokolo i pričam šta mislim o njemu. Bolje da ne kažem šta mislim o njemu! Tako da – ćutaću, za sada... Možda sledeći put kažem nešto", iskren je, kao i uvek, bio Ivanišević.

Najverovatnije do susreta neće doći još neko vreme, jer je Ivanišević trenutno bez trenerskog angažmana, baš kao i Muratoglu koji je nedavno prestao da radi sa Naomi Osakom.

- Ako budem išao u Toronto ili Sinsinati, najviše se radujem tome da vidim Muratoglua! 'Ajde to tako da kažemo... Da mu objasnim par stvari. Mada, znam zašto je to uradio. Ja svakako nikada u životu nisam imao problem sa nekim trenerom. Treneri bi trebalo da budu podrška jedni drugima, a ne da po internetu pričaju o drugim trenerima", dodao je Ivanišević.

