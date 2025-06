KLETVA JE SKINUTA! Neverovatan kraj ATP turnira u Haleu - posle Sinera, i Danil Medvedev pao pred senzacionalnim šampionom

ATP turnir u Haleu, u Nemačkoj, završen je spektakularno.

FOTO: Tanjug/AP

Okončan je pobedom Aleksandra Bublika nad Danilom Medvedevim sa 6:3, 7:6(5), čime je krunisana najlepša teniska priča ove sedmice.





Jer, Kazahstanac, koji nije ni bio među nosiocima na ovom turniru, ne samo da je ređao senzacionalne pobede, ukljčujući i onu nad najbolje rangiranim teniserom sveta, Janikom Sinerom, već je na kraju savladao i Medvedeva od kog je izgubio svih prethodnih sedam međusobnih duela.

- Moju karijeru je protkala 'kletva Medvedev'. On je do danas bio jedini Rus koga nisam pobedio! - laknulo je šampionu Halea koji je na istom mestu osvojio trofej i 2023, a danas stigao do pete ATP titule u karijeri.

U uvodnom setu, Bublik je napravio brejk u četvrtom gemu, iskoristivši Medvedevljevu grešku na forhendu, i zadržao prednost do kraja seta. U drugom nije bilo brejkova, ali je Bublikovo vođstvo od 6:3 u taj-brejku najavilo i kome će trijumf pripasti.

I to zasluženo.

Kazahstanac, koga publika voli zbog atraktivnih poteza, ponekad potpuno neočekivanih, imao je čak 18 asova, 36 "vinera" i samo 12 neiznuđenih grešaka, dok je njegov rival imao 12 direktno osvojenih poena, no samo jednu, i to neiskorišćenu, brejk-šansu za ceo meč.

Bublikov eksplozivni stil tensa (servis-volej igra, neretko korišćenje drop šotova) nadjačalo je Medvedevljevu granitnu odbranu, pa je tako kazahstanski teniser, inače rangiran na 45. mesto pred ovaj turnir, došao do pobede koja bi mogla da mu donese i status nosioca na Vimbldonu. Očekuje se, naime, da će Bublik skočiti za oko 10 pozicija na ATP listi.

Inače, više je nego interesantno da je do danas samo jedan teniser imao više od jedne titule u Haleu, Jevgenij Kafeljnikov i to tri (1997, 1998, 2002), a sada je do druge svoje stigao Kazahstanac, koji na ovom nadmetanju ima učinak 9-1 i, uz to, ima impresivnih 8:0 protiv igrača iz Top 25 kada se s njima nadmeće na travi Halea.

Što se Medvedeva tiče, on je prižljkivao prvi trofej još od 2023. i tadašnjeg rimskog mastersa, ali je izgubio i šesto uzastopno finale. Ipak, ima razloga za optimizam, jer mu je ovo bio prvi meč za titulu posle 15 meseci, a označio je i njegov povratak u Top 10 svetskog rangiranja.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: "KOSOVO JE SRBIJA!" Srbi u Parizu burno slavili titulu Novaka Đokovića na Rolan Garosu