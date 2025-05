NIKAD VIŠE PRETENDENATA NA TITULU: Danas na terenima Rolan Garosa u Parizu počinje drugi grend slem ove sezone

Nikada, čini se, Rolan Garos, u pogledu konačnog ishoda, u poslednjih dvadeset godina, nije delovao neizvesnije.

Foto: Goran Čvorović

Neprikosnoveni vladar, četrnaestostruki osvajač pariske šljake Rafael Nadal, okačio je u međuvremenu reket o klin i ostavio prazan prostor za koji će se sada boriti čitava plejada tenisera.

Od nove garde, u vrhu liste favorita, tu su prošlogodišnji osvajač i Rafin zemljak Karlos Alkaraz, trenutno najbolji na svetu iako rovit Janik Siner, uvek opasni Danil Medvedev i Aleksandar Zverev, uvek mogu da iznenade Kasper Rud i Holger Rune, a svakako treba računati i na najboljeg u istoriji ovog sporta, sada 6. nosioca, Novaka Đokovića, čiji prvi meč će na programu najverovatnije biti u utorak i koji, iako nije u najboljoj formi, uvek, gde god se pojavi, pretenduje na titulu.

Loši rezultati od početka sezone i rastanak s trenerom svakako ne idu na ruku Srbinu koji pokušava da se domogne 25. grend-slem trofeja u karijeri. Ali, da je unapred otpisan mogu da zaključe samo oni koji ne poznaju Novakov karakter. Odavno je poručio da je snagu skoncentrisao samo na najvažnije turnire u godini, a Rolan Garos to svakako jeste. Grend slemovi su mu praktično jedini preostali cilj.

Turnir u Bulonjskoj šumi, koji počinje danas, biće, na neki način, i lakmus za Novakovu tenisku budućnost. Ukoliko bude uspeo da pokaže i dokaže da i dalje može da se nosi sa mlađima, tu gde je ostvario neke od najvećih uspeha u svojoj sportskoj karijeri, biće to znak da ćemo ga još dugo gledati u teniskoj areni. U suprotnom, eventualna rana eliminacija bi mogla da bude i lagani znak skorog povlačenja.

Paralelno, na scenu stupa neka nova, mlađa generacija. Kao njeni predvodnici u ovom trenutku iskristalisali su se prošlogodišnji osvajač Karlos Alakaraz i trenutno prvo ime teniskog karavana Janik Siner. Italijan se tek vraća posle odležane pauze zbog kazne, a Španac mu je u finalu Rima očitao pravu lekciju. Ali, Siner se ne predaje unapred.

- Svakako je bilo sjajno, posle tri meseca pauze na povratku, biti u finalu Rima. To nije za potcenjivanje. Bio je to sjajan osećaj. Mnogo smo radili na tome. Videli smo nekoliko stvari koje mogu da se poboljšam, a grend slemovi su jednostavno drugačiji. Morate biti mentalno spremni, fizički takođe, pokušavajući da koristite pravu energiju. Sve se svodi na to da budete dosledni i čvrsti. Pa, da vidimo da li to mogu da uradim – poručio je Italijan u najavi turnira.

Možda i najveće izglede za osvajanje titule daju se aktuelnom vlasniku trofeja "Musketara" Karlosu Alkarazu. U svakom slučaju, njegovi mečevi s Janikom Sinerom već polako ulaze u teniski anale.

- Trenutno nas sigurno neću stavljati u ravan s najvećim rivalstavima u istoriji našeg sporta, ali mislim da su ljudi uzbuđeni zbog gledanja naših mečeva – poručio je Alkaraz.

I istovremeno svakako potajno poželeo da se ponovi prošla godina.

- Ovo je lepa sezona na šljaci. Ovde smo da bismo igrali na turniru koji je najvažniji u ovom periodu i jedan od najboljih na svetu. Imam mnogo entuzijazma, sećam se emocija koje su me obuzele prošle godine i fantastično je ponovo ih osetiti. Imam puno samopouzdanja, igrao sam velike mečeve i ostvario velike pobede na šljaci ove sezone. Priprema mi je bila drugačija, ali se nadam da će rezultat biti isti – poručio je Alkaraz koji je, kao laureat, bio prisutan kada su kuglice na izvlačenju utvrđivale sudbinu predstojećih duela.

Tom prilikom obratila se i prošlogodišnja pobednica Iga Švjontek.

- Svaka godina je različita. Veoma sam ponosna na ono što sam uradila ovde. Imam prelepa sećanja na 2024. godinu. Svaki turnir ima svoj sopstveni istorijat. Mnogo učim svaki put. Uvek je zadovoljstvo vratiti se ovde. Svako dolazi da bi pobedio. Radim naporno da bih bila spremna da igram najbolji mogući tenis – kaže vlasnica pehara "Sizan Langlen".

I sama je svesna da je ove sezone u njenoj igri bilo dosta oscilacija.

- Znam da mi je igra tu, moram samo da je u mečevima koristim na najbolji mogući način. Tenis je komplikovan sport, ali u našim glavama možemo da ga učinimo jednostavnim – istakla je Švjontekova.

Koliko će to biti jednostavno, i koliko će neke glave ostati hladne, a drugima ruka uzdrhtati, pokazaće se u narednih petnaest dana, kada se, od danas, do 8. juna, na terenima u Bulonjskoj šumi, broj učesnika u obe konkurencije singla, muškoj i ženskoj, bude spuštao sa po 128, na po jedno, pobedničko ime.

Prvi mečevi će, inače, kao i uvek do sada, počinjati u 11 sati ujutro. Upitali su novinari jednog od predstavnika mlade obećavajuće generacije Holgera Runea šta misli o nedavnoj izjavi iz Rima Danila Medvedeva da je to prerano. Neki su Rusa zbog toga prozvali "spavalicom", dok su ga drugi podsetili da kvalifikanti počinju još ranije, već u 10.

- Zabavno je to što kaže, naročito ako imamo u vidu to da svaki put kada treniramo u Monaku, uvek želi da počnemo u 9 sati – nasmejao se Rune. – Početi meč u 11 ili 12 sasvim je u redu. Nije rano. Kao juniori smo često startovali u 9. To je prilično teško, jer onda moraš da se probudiš u 6. Ako to sad mogu da izbegnem, srećan sam.

A ako se po jutru dan poznaje, kad god mečevi počinjali, biće ovo zanimljiv i neizvestan turnir.

SABALENKA: JAČA SAM NEGO IKAD, HOĆU TITULU!

Najbolja svetska igračica Arina Sabalenka želi da konačno slavi i na Rolan Garosu, gde do sada nije stigla ni do finala.

- Tokom godina mnogo sam poboljšala igru, fizički i mentalno sam dobro i mislim da sam prilično spremna za šljaku. Osećam se jača nego ikad! U ovoj fazi moje karijere, sve se vrti oko osvajanja titula i velikih trofeja. Moraš sebi da postaviš velike ciljeve. Više sam zainteresovana za titulu nego samo za stizanje do finala, jer je poraz u finalu užasan, a to nije moj cilj – poručila je Beloruskinja.

RAFA NA CENTRALNOM TERENU

Rafael Nadal će i ovog puta biti na Rolan Garosu. Ne kao igrač, već kao legenda kojoj će se odati počast. Svečana ceremonija predviđena je za danas na Centralnom terenu "Filip Šatrije".