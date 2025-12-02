Ostali sportovi

HENA KURTAGIĆ DOLAZI U LAJKOVAC: Odbojkašice Železničara sutra će u drugom kolu Lige šampiona dočekati Milano

Slobodan Krstović

02. 12. 2025. u 11:34

ODBOJKAŠICE Železničara u drugom kolu grupe C Lige šampiona sutra (19.00) će u Lajkovcu ugostiti Milano Hene Kurtagić. Lajkovčanke su u prvom kolu u Istanbulu izgubili od Ezačibašija sa 3:0, dok su Italijanke preslišale Olimpijakos (trener Branko Kovačević, Jovana Stevanović, Milica Kubura) sa 3:0.

FOTO: M. Vukadinović

U drugom meču večeras (20.00)   se u Pierju sastaju Olimpijakos i Ezačibaši.

TABELA: Ezačibaši 3, Milano 3, Olimpijakos 0, Železničar 0 bodova.

