KATASTROFA! Nakon šokantne eliminacije sa Evropskog prvenstva stigle nove loše vesti za Srbiju

U polufinalu Evropskog prvenstva snage će odmeriti Hrvatska i Nemačka, odnosno Danska i Island.

Foto: Profimedia

Pomenute selekcije su izborile direktan plasman na Svetsko prvenstvo, kao i reprezentacije koje su zauzele treće mesto u grupi, a to su Portugalija i Švedska.

A ostali nacionalni timovi koji su prošli u drugu fazu planetarnog takmičenja biće u prvom šeširu kada je reč o baraž mečevima za plasman na planetarnu smotru, a već sada je jasno da selekcije Srbije očekuje pakleno težak posao na putu ka cilju, na putu ka Nemačkoj koja će biti domaćin Svetskog šampionata.

Podsećanja radi, "orlovi" su ostavili solidan utisak na Evropskom prvenstvu. Srbija je posle triler meča poražena je od Španije, pobedila je Nemačku, onda šokantno izgubila od Austrije, a zatim ostala bez plasmana u TOP 12 posle pobede Nemačke nad Španijom. I to će ih koštati daleko teže pozicije u borbi za Svetsko prvenstvo, odnosno Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Pre nego što počnu da razmišljaju o baraž mečevima za plasman na Svetsko prvenstvo, takmičenju koje će biti od vitalnog značaja za plasman na Olimpijske igre, Srbija će morati da slave u dvomečima protiv selekcija Litvanije.

U slučaju da preskoče spomenute prepreke, ostaje im da prizivaju sreću, jer su imena potencijalnih rivala u baraž mečevima, blago rečeno zastrašujući – Francuska, Norveška, Španija, Slovenija, Mađarska, Švajcarska, Austrija, Farska Ostrva, Severna Makedonija, Češka, Holandija, Italija…

With today’s results, the following European teams have qualified for the 2027 World Championship in Germany:



🇩🇰 Denmark

🇩🇪 Germany

🇭🇷 Croatia

🇮🇸 Iceland

🇵🇹 Portugal

🇸🇪 Sweden



There are still 10 more European spots to be allocated — plus 2 possible wildcards.#handball — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 28, 2026

