NIKO NIJE NEPOBEDIV: Rukometašice u prvoj utakmici druge faze Svetskog prvenstva igraju sa Španijom

NEMICE su ih preslišale, ali nisu i oduvale sa Svetskog prvenstva. Rukometašice su ostale u igri za plasman u četvrtfinale šampionata planete u Holandiji i Nemačkoj, a borbu za mesto među osam počinju sutra (15.30) u Dortmundu protiv Španije. Pobeda će ih približiti podvigu, poraz znatno umanjiti šanse za ostvarenje sna.

FOTO: RSS/J. Čabraja

Naše dame u drugu fazu startuju sa dva boda, koliko imaju i Španija, Farska Ostrva i Crne Gore. Sa svim tim selekcijama odmeriće snage i veruju da imaju kvalitet da se nadigravaju sa njima. Uostalom to su i dokazale nedavno na turniru "Četiri nacije" u Bergenu, gde su prokockale pobedu protiv Špankinja.

- Na nama je da se borimo i da vidimo šta možemo. Te tri utakmice su najvažnije, to su ekipe našeg ranga sa kojima može da se igra. Niko nije nepobediv, iskreno nikad ne bih rekla da će Španija da pobedu Crnu Goru. To je dobro za nas, idemo iz utakmice u utakmicu, moramo da zaboravimo Nemačku. Nadam se i da ćemo sve da budemo zdrave i spremne za Španiju - ističe za RTS Dragana Cvijić.

Srpkinje su u Norveškoj dominirale 45. minuta, "crvena furija" je bila na kolenima, ali su ubrzo stale, ispustile 24:17 i na kraju izgubile - 27:29. Ipak, shvatile su da sa nekad moćnom selekcijom mogu da se nadigravaju, da imaju realne šanse da ih pobede, potrebno je samo da ceo meč odigraju na visokom nivou.

Veliki adut Srbije je i selektor Hose Ignasio Prades, koji je četiri godine vodio Španiju i odlično poznaje njihove vrline i mane.

Devojke su mogle mnogo toga da nauče u Štutgratu. Protiv Islanda (27:26) uverile su sebe da mogu da sačuvaju pobedu, bez obzira što su se rivalke od minus sedam primakle na minus jedan. Taj trijumf je trebalo da im donese mirnoću protiv Nemica, ali nažalost nije. Naše dame se nisu snašle protiv agresvnih domaćih igračica, sludelo ih je i suđenje Danaca, tako da su već na startu potpisale kapitulaciju. Sada su svesne da moraju da ne smeju da dozvole da ih emocije savladaju, da igraju mirno i strpljivo ukoliko žele da ponove uspeh iz Japana, gde su bile šeste.

- Protiv Nemica smo loše otvorile utakmicu... Moramo taj duel da zaboravimo, kako bismo se maksimalno skoncetrisale na Špankinje - podvlači Aleksandra Vukajlović.

Devojke su se iz Štutgarta preselile u Dortmund, odlučne da mečeve odluka odigraju najbolje što mogu. Sada su fokusirane samo na Španiju, ne opterećuju se Farankama i Crnogrcima. Najvažnije je da i dalje same odlučuju o svojoj sudbinu, uz nadu da će se Sanja Radosavljević i Dunja Tabak oporaviti od povrede koje su zaradile u duelu sa Nemicama.

Tabele grupe 2 druge faze: Nemačka 4, Španija 2, Crna Gora 2, Farska Ostrva 2, Srbija 2, Island 0 bodova.