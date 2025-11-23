OPOMENA ZA ŠTUTGART: Rukometašice ne smeju na SP u Holandiji i Nemačkoj da prokackaju prednost od šest golova razlike kao protiv Španije

AKO žele da naprave dobar rezultat na Svetskom prvenstvu od 26.novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj naše rukometašice moraju da igraju svom snagom svih 60 minuta. U suprotnom neće im biti dovoljno ni šest golova razlike kao prekjuče protiv Španije na turniru „Četiri nacije“ u Bergenu – 27:29. Naše dame danas (16,45) protiv Norveške završavaju učešće na jakom turniru i sele se u Štutgart, gde u sredu u prvom kolu grupe C protiv Urugvaja startuju na šampionatu planete.

FOTO: RSS

Srpkinje su blistale skoro 50 minuta protiv Špankinja. Naročito su bili dominatne desetak minuta u drugom poluvremenu kada su se imale i 24:18. Međutim, posle 25:21 kao da su stale, nisu imale rešenja za protivnice, koje su u poslednjih 10 minuta preokrenule meč u svoju korist.

Imale smo utakmicu u svojim rukama, dobar ritam, vraćale smo se u odbranu. Međutim, one su izašle duboko i mi nismo našle odgovor na njihovu igru – ističe za sajt RSS Jovana Skrobić, koja je bila neumoljiva u napadu.

Jedna od naših najboljih igračica svesna je da ovakav pad u igri ne sme da im se dogodi na Svetskom prvenstvu.

Nismo smele da dozvolimo da ispustimo šest golova razlike. Moramo da izvučemo pouke iz ovog meča sa Španijom i možda je dobro što nam se to desilo sada, na pripremnom turniru. Moramo da poštujemo razliku, da budemo strpljive i da znamo kako i šta treba da uradimo – jasna je Skrobićeva.

Da nije bilo poslednjih 10 minuta naše devojke sigurno bi bile mnogo zadovoljnije, ali čini se da im samopuzdanje nije poljuljano.

Bilo je i dobrih stvari u duelu sa Španijom. Voditi sa šest golova razlike protiv „crvene furije“ je dobro, znači da možemo da se nadigravamo. Važno je samo da ne padamo – podvlači Skrobićeva.

Naše dame su na turniru u Bergenu videli koliko mogu i šta moraju da poprave do početka Svetskog prvenstva. Istina, malo je dana, ali je sigurno da će svaki minut umeti da iskoristite. U grupi C u Štutgartu osim sa Urugvajem igraju sa Islandom i Nemačkom. Prve tri selekcije nastavljaju takmičenje.

„Četiri nacije“

PRVO kolo: Srbija – Mađarska 25:29, Norveška – Španija 41:19. Drugo kolo: Srbija – Španija 27:29, Norveška – Mađarska 33:27. Treće kolo: Španija – Mađarska -, Norveška – Srbija –

TABELA: Norveška 4, Mađarska 2, Španija 2, Srbija 0 b

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“