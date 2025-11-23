OPOMENA ZA ŠTUTGART: Rukometašice ne smeju na SP u Holandiji i Nemačkoj da prokackaju prednost od šest golova razlike kao protiv Španije
AKO žele da naprave dobar rezultat na Svetskom prvenstvu od 26.novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj naše rukometašice moraju da igraju svom snagom svih 60 minuta. U suprotnom neće im biti dovoljno ni šest golova razlike kao prekjuče protiv Španije na turniru „Četiri nacije“ u Bergenu – 27:29. Naše dame danas (16,45) protiv Norveške završavaju učešće na jakom turniru i sele se u Štutgart, gde u sredu u prvom kolu grupe C protiv Urugvaja startuju na šampionatu planete.
Srpkinje su blistale skoro 50 minuta protiv Špankinja. Naročito su bili dominatne desetak minuta u drugom poluvremenu kada su se imale i 24:18. Međutim, posle 25:21 kao da su stale, nisu imale rešenja za protivnice, koje su u poslednjih 10 minuta preokrenule meč u svoju korist.
Imale smo utakmicu u svojim rukama, dobar ritam, vraćale smo se u odbranu. Međutim, one su izašle duboko i mi nismo našle odgovor na njihovu igru – ističe za sajt RSS Jovana Skrobić, koja je bila neumoljiva u napadu.
Jedna od naših najboljih igračica svesna je da ovakav pad u igri ne sme da im se dogodi na Svetskom prvenstvu.
Nismo smele da dozvolimo da ispustimo šest golova razlike. Moramo da izvučemo pouke iz ovog meča sa Španijom i možda je dobro što nam se to desilo sada, na pripremnom turniru. Moramo da poštujemo razliku, da budemo strpljive i da znamo kako i šta treba da uradimo – jasna je Skrobićeva.
Da nije bilo poslednjih 10 minuta naše devojke sigurno bi bile mnogo zadovoljnije, ali čini se da im samopuzdanje nije poljuljano.
Bilo je i dobrih stvari u duelu sa Španijom. Voditi sa šest golova razlike protiv „crvene furije“ je dobro, znači da možemo da se nadigravamo. Važno je samo da ne padamo – podvlači Skrobićeva.
Naše dame su na turniru u Bergenu videli koliko mogu i šta moraju da poprave do početka Svetskog prvenstva. Istina, malo je dana, ali je sigurno da će svaki minut umeti da iskoristite. U grupi C u Štutgartu osim sa Urugvajem igraju sa Islandom i Nemačkom. Prve tri selekcije nastavljaju takmičenje.
„Četiri nacije“
PRVO kolo: Srbija – Mađarska 25:29, Norveška – Španija 41:19. Drugo kolo: Srbija – Španija 27:29, Norveška – Mađarska 33:27. Treće kolo: Španija – Mađarska -, Norveška – Srbija –
TABELA: Norveška 4, Mađarska 2, Španija 2, Srbija 0 b
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
IZGUBILI MEČ, PA POSTALI HEROJI! Fudbaleri spasili čoveka iz automobila u plamenu (VIDEO)
22. 11. 2025. u 09:12
SAIGRAČI U NEVERICI: Jokić Šenguna zalepio na poster, da dobro ste pročitali (VIDEO)
22. 11. 2025. u 08:52
TURCI POBEDILI PA KUKAJU! Fenerbahče se žalio Evroligi - ZBOG MILOŠA OBILIĆA! (FOTO)
22. 11. 2025. u 08:17
ŠTA RADI OVAJ ČOVEK!? Nikola Jokić demolirao rakete, Denveru drama protiv Hjustona
22. 11. 2025. u 08:04
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)