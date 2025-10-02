RADNIČKOM POBEDA PRIORITET: Nišlije jasno znaju šta žele protiv Radnika

Fudbalski klub Radnički dočekaće u jedanaestom kolu Superlige ekipu Radnika. Na „Čairu“ znaju šta mogu da očekuju od ekipe koja se nalazi u dobrom momentu, ali isto tako znaju i da moraju da naprave dobar rezultat kako bi krenuli da izlaze iz situacije u kojoj se trenutno nalaze.

FOTO: A. Ilić

Radnički je do sada kod kuće upisao dve pobede, remi i jedan poraz. Igrač niškog tima Stefan Nikolić veruje da ekipa može da nastavi u pozitivnom smeru kada su mečevi u Nišu u pitanju.

„I pored toga što su najavljeni loši vremenski uslovi očekujemo podršku publike, vernih navijača i zaista bismo voleli da dođu u što većem broju jer su naš igrač više. Očekivanja su uvek pozitivna. Prethodni rezultati nisu baš onakvi kakve smo očekivali, imali smo problema i sa povredama i kartonima, ali hvala Bogu svi smo se vratili. Radimo, dajemo 100 odsto, verujemo stručnom štabu, treneru Siviću. Nadamo se, da će taj trud i rad da dođe na naplatu, kad-tad. Voleli bismo da to bude protiv Radnika i da onda nastavimo sa dobrim rezultatima“, ističe igrač Stefan Nikolić.

Utakmica, Radnički - Radnik, biće odigrana u petak 03. oktobra u 18 sati. Glavni sudija biće Dejan Trifković.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja