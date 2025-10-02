RADNIČKOM POBEDA PRIORITET: Nišlije jasno znaju šta žele protiv Radnika
Fudbalski klub Radnički dočekaće u jedanaestom kolu Superlige ekipu Radnika. Na „Čairu“ znaju šta mogu da očekuju od ekipe koja se nalazi u dobrom momentu, ali isto tako znaju i da moraju da naprave dobar rezultat kako bi krenuli da izlaze iz situacije u kojoj se trenutno nalaze.
Radnički je do sada kod kuće upisao dve pobede, remi i jedan poraz. Igrač niškog tima Stefan Nikolić veruje da ekipa može da nastavi u pozitivnom smeru kada su mečevi u Nišu u pitanju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
„I pored toga što su najavljeni loši vremenski uslovi očekujemo podršku publike, vernih navijača i zaista bismo voleli da dođu u što većem broju jer su naš igrač više. Očekivanja su uvek pozitivna. Prethodni rezultati nisu baš onakvi kakve smo očekivali, imali smo problema i sa povredama i kartonima, ali hvala Bogu svi smo se vratili. Radimo, dajemo 100 odsto, verujemo stručnom štabu, treneru Siviću. Nadamo se, da će taj trud i rad da dođe na naplatu, kad-tad. Voleli bismo da to bude protiv Radnika i da onda nastavimo sa dobrim rezultatima“, ističe igrač Stefan Nikolić.
Utakmica, Radnički - Radnik, biće odigrana u petak 03. oktobra u 18 sati. Glavni sudija biće Dejan Trifković.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)