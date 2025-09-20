NIKAD UZBUDLJIVIJA FORMULA 1: "Ludilo" najbržeg cirkusa na svetu u Azerbejdžanu, uz udaranja u zidove - čak i favorita!

Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Azerbejdžana u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP

Aktuelni svetski prvak je do šeste pol pozicije ove sezone, 46. u karijeri došao vremenom 1.41,117 minuta.





Karlos Sainc iz Vilijamsa bio je drugi sa 0,478 sekundi zaostatka, dok je vozač Rejsing bulsa Lijam Loson završio na trećoj poziciji sa 0,590 sekundi iza Ferstapena.



Vodeći u generalnom plasmanu, Oskar Pjastri iz Meklarena udario je u zid tokom trećeg dela kvalfikacija pa će u sutrašnjoj trci startovati sa devetog mesta, a vozač Ferarija Šarl Lekler je nakon udara u zid završio kvalifikacije i trku će početi sa 10. pozicije.





Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana voziće se u nedelju od 13 časova.







Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 617 bodova, drugi je Ferari sa 280, a treći Mercedes sa 260 bodova.

