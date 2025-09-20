Ostali sportovi

NIKAD UZBUDLJIVIJA FORMULA 1: "Ludilo" najbržeg cirkusa na svetu u Azerbejdžanu, uz udaranja u zidove - čak i favorita!

Дарко Николић
Darko Nikolić

20. 09. 2025. u 16:59

Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Azerbejdžana u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP

Aktuelni svetski prvak je do šeste pol pozicije ove sezone, 46. u karijeri došao vremenom 1.41,117 minuta.


Karlos Sainc iz Vilijamsa bio je drugi sa 0,478 sekundi zaostatka, dok je vozač Rejsing bulsa Lijam Loson završio na trećoj poziciji sa 0,590 sekundi iza Ferstapena.


Vodeći u generalnom plasmanu, Oskar Pjastri iz Meklarena udario je u zid tokom trećeg dela kvalfikacija pa će u sutrašnjoj trci startovati sa devetog mesta, a vozač Ferarija Šarl Lekler je nakon udara u zid završio kvalifikacije i trku će početi sa 10. pozicije.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli, peti je bio Džordž Rasel (Mercedes), na šestom mestu se našao Juki Cunoda (Red Bul), dok je Lando Noris iz Meklarena bio sedmoplasirani.


Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana voziće se u nedelju od 13 časova.


Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 324 boda, drugi je Noris sa 293, a treći Ferstapen sa 230 bodova.


Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 617 bodova, drugi je Ferari sa 280, a treći Mercedes sa 260 bodova.

