NIKAD UZBUDLJIVIJA FORMULA 1: "Ludilo" najbržeg cirkusa na svetu u Azerbejdžanu, uz udaranja u zidove - čak i favorita!
Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Azerbejdžana u Formuli 1.
Aktuelni svetski prvak je do šeste pol pozicije ove sezone, 46. u karijeri došao vremenom 1.41,117 minuta.
*Do 10.000, bez depozita!
Karlos Sainc iz Vilijamsa bio je drugi sa 0,478 sekundi zaostatka, dok je vozač Rejsing bulsa Lijam Loson završio na trećoj poziciji sa 0,590 sekundi iza Ferstapena.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Vodeći u generalnom plasmanu, Oskar Pjastri iz Meklarena udario je u zid tokom trećeg dela kvalfikacija pa će u sutrašnjoj trci startovati sa devetog mesta, a vozač Ferarija Šarl Lekler je nakon udara u zid završio kvalifikacije i trku će početi sa 10. pozicije.
*Do 10.000, bez depozita!
Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana voziće se u nedelju od 13 časova.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 617 bodova, drugi je Ferari sa 280, a treći Mercedes sa 260 bodova.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti!
Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a prenos utakmice naših najvećih klubova možete uživo da pratite uz portal "Novosti".
20. 09. 2025. u 17:17 >> 18:29
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski
BOŠKO Đurovski, jedan od nesumnjivo najdražih ljudi među navijačima Crvene zvezde, rođen je 28. decembra 1961. godine u selu Žilče pored Tetova, u današnjoj Severnoj Makedoniji.
20. 09. 2025. u 18:16
Komentari (0)