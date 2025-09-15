KOMENTATORI VRIŠTALI U NEVERICI! Armand Duplantis 14. put oborio svetski rekord u skoku s motkom! (VIDEO)
Armand Duplantis, švedski skakač motkom američkog porekla, četrnaesti put u karijeri je oborio svetski rekord u ovoj disciplini.
Njegova vladavina u "letovima" počela je septembra 2020. godine, kada je na mitingu Dijamantske lige u Rimu preskočio je 6,15 metara i tako oborio rekord Sergeja Bupke od 6,14, star 21 godinu.
Duplantis je pre godinu dana, u finalu Olimpijskih igara u Parizu preskočio visinu od 6,25 metara, ali je od tada tu granicu još više pomerio. Na 6,26, pa 6,27, onda 6,28 i, do danas, poslednji put je to uradio 12. avgusta, za još centimetar.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ali, to nije bilo sve...
Novi svetski rekord u skoku s motkom iznosi šest metara i 30 centimetara, a "Mondo" Duplantis ga je postavio na Svetskom prvenstvo u atletici, čiji je domaćin Tokio.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Evo i video snimka tog skoka za istoriju sporta:
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
15. 09. 2025. u 15:12
KATASTROFALNE VESTI ZA SRBIJU! "Orlovi" će baš biti oslabljeni protiv Albanije
15. 09. 2025. u 12:44
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
15. 09. 2025. u 15:12
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)