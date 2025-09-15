Ostali sportovi

KOMENTATORI VRIŠTALI U NEVERICI! Armand Duplantis 14. put oborio svetski rekord u skoku s motkom! (VIDEO)

15. 09. 2025. u 16:08

Armand Duplantis, švedski skakač motkom američkog porekla, četrnaesti put u karijeri je oborio svetski rekord u ovoj disciplini.

TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC

Njegova vladavina u "letovima" počela je septembra 2020. godine, kada je na mitingu Dijamantske lige u Rimu preskočio je 6,15 metara i tako oborio rekord Sergeja Bupke od 6,14, star 21 godinu. 

Duplantis je pre godinu dana, u finalu Olimpijskih igara u Parizu preskočio visinu od 6,25 metara, ali je od tada tu granicu još više pomerio. Na 6,26, pa 6,27, onda 6,28 i,  do danas, poslednji put je to uradio 12. avgusta, za još centimetar.

Ali, to nije bilo sve...

Novi svetski rekord u skoku s motkom iznosi šest metara i 30 centimetara, a "Mondo" Duplantis ga je postavio na Svetskom prvenstvo u atletici, čiji je domaćin Tokio.

Evo i video snimka tog skoka za istoriju sporta:

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

