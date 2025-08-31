NOVI PORAZ SRBIJE: Odbojkaši izgubili od Brazila!
MUŠKA odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas u Krakovu od selekcije Brazila rezultatom 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 27:25) u poslednjoj utakmici "Memorijala Vagnera".
Najefikasniji u našoj selekciji bio je Dražen Luburić sa 26 poena. Veljko Mašulović je zabeležio 17 poena, dok je Nikola Brborić upisao 10.
U selekciji Brazila istakao se Čizoba Eduardo Neves sa 21 poenom, pratio ga je Adrijano Šavijer postigao 17.
Odbojkaši Srbije su prethodno izgubili od Poljske i Argentine sa po 3:0 na pomenutom takmičenju.
"Orlovi" će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi H sa Brazilom, Češkom i Kinom.
Planetarna smotra se održava od 12. do 28. septembra u Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju, predgrađima Manile, na Filipinima.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)