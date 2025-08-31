NOVI PORAZ SRBIJE: Odbojkaši izgubili od Brazila!

MUŠKA odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je danas u Krakovu od selekcije Brazila rezultatom 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 27:25) u poslednjoj utakmici "Memorijala Vagnera".

FOTO: FIVB

Najefikasniji u našoj selekciji bio je Dražen Luburić sa 26 poena. Veljko Mašulović je zabeležio 17 poena, dok je Nikola Brborić upisao 10.

U selekciji Brazila istakao se Čizoba Eduardo Neves sa 21 poenom, pratio ga je Adrijano Šavijer postigao 17.

Odbojkaši Srbije su prethodno izgubili od Poljske i Argentine sa po 3:0 na pomenutom takmičenju.

"Orlovi" će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi H sa Brazilom, Češkom i Kinom.

Planetarna smotra se održava od 12. do 28. septembra u Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju, predgrađima Manile, na Filipinima.

