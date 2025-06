JOŠ JEDNA LEKCIJA: Odbojkaši i u drugom kolu turnira Lige nacija u Beogradu izgubili, ovog puta od Kube - 1:3

ŠAMAR šamar sustiže. Odbojkaši ni u drugom kolu na turniru Lige nacija nisu uspeli da obraduju navijače u „Beogradskoj areni“. „Orlovi“ su se dobro držali u prva dva seta, ali onda nisu imali rešenje kako da probiju blok i umire servis Kubanaca i na kraju su teren napustili pognute glave – 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 16:25). Srbi sutra odmaraju,a onda u subotu (20.00) na Vidovdan imaju priliku da možda savladaju Argentinu i obraduju naciju.

FOTO: FIVB

Početak je nagoveštavao sjajno izdanje Srbije, ali je kraj bio bolan. Izabranici Georgea Kresua bili su nemoćni u ključnim trenucima. Kubanci su polako dizali svoju igru, a u trećem i četvrtom setu su ubitačnim servisom i granitnim blok potpuno su ugasili nadu našim igračima da mogu makar do boda, koji bi im pomogao da pobegnu sa začelja. Ovako su i dalje zakucani na poslednjem mestu.

Većina igrača je dosta mlada, pokušavaju da nauče lekcije iz ovakvih mečeva protiv jakih protivnika, dobrih servera, internacionalnih igrača. Moramo da držimo glavu gore, da ne gubimo moral i da nastavimo da radimo. Osećao sam u nekim momentima da možemo da napravimo nešto više, ali iskustvo je bilo ključ njihove pobede. U teškim trenucima imali su hladniju glavu, mirnije ruke i to je odlučilo – istakao je posle meča Dražen Luburić.

Krecu i dalje forsira istu postavu, ne menja puno igrače, pa se stiče utisak da u stvari ima veoma „tanku klupu“, koja mu vezuje ruke da u trenucima krize pošalje na teren igrače koji će trgnuti saigrače i pogurati ekipu. Ovako, ima snagu da set odigra na visokom nivou, što je nedovoljno protiv vrhunskih ekipa.

Kada dobro serviraju i primaju naši deluju veoma opasno. To su pokazali u prvom setu, kada su se i odlično branili, napadali, blokirali.Istina kod 16:11 imali su krizu, što su Kubanci brzo kaznili i serijom 6:0 preokrenuli rezultat – 16:17. Ali,naši se nisu predavali, uzvratili su rivalu na isti način, vratili vođstvo (23:20) i na kraju poveli sa 1:0.

Silno motivisani u drugom setu nisu gubili glavu ni kada je selekcija sa Kariba povela sa 10:7. Zahvaljujući servisima Dražena Luburića naši dolaze do svoje igre, razigrali su se u napadu, rival je bio uzdram i na semaforu je zasijalo 15:13.Nada da mogu do 2:0 tinjala je do 19:18, kada Kubanci na svoj prepoznatljiv način prave preokret za 21:24.

U trećem činu Srbi su dobro krenuli, vodili sa 7:5, držali se do 10:10, kada su omogućili gostu da lako stekne 13:10.Pokušavali su Srbi da se vrate u meč, ali goropadni Kubanci su samo uvećavali prednost.

Krenuli su Srbi odlučno u četvrtom setu, vodili do 11:9, a posle 13:13 „raspala“ im se igra i Kubanci su u brišućem letu stigli do pobede.

SRBIJA – KUBA 1:3

DVORANA: „Beogradska arena“. Gledalaca: 2.000. Sudije: Koval (Češka) i Vang (Kina).

SRBIJA: Nikolić 1, Veljko Mašulović 11, Milanović, Ristić (libero), Negić (libero), Ivović 10, Gajović, Nemanja Mašulović 4, Luburić 14, Stefanović, Todorović 1, Brborić 1, Kulpinac, Nedeljković 9. Poeni – napad: 44 , blok: 4, servis: 3, greške rivala: 26 (19 iz servisa).

KUBA: Maso 20, Margareho 1, Konsesion 6, Garsija (libero), Gomez 5, Bize, Kamino (libero), Lopez 13, Tijago 2, Alonso, H.Gutijerez, Jant 17, Fiel 8, Tonika 1. Poeni – napad: 53 ,blok: 18, servis: 10, greške rivala: 24 (12 iz servisa).

Setovi: 25:22, 22:25, 16:25, 16:25