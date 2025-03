SPEKTAKL U NIŠU: Italijanska pevačka zvezda na otvaranju Svetskog prvenstva za bokserke

U srpskom stroju za SP u Nišu debitant Mitićeva i Bečlijka Lukajić koja je srce poklonila Srbiji

FOTO: BSS/Bojan Mitrović

Odbrojavamo sate do starta spektakla u Nišu, svečane ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva 2025. u boksu za žene koja je zakazana za 8. mart sa početkom od 19:00 časova. Hala „Čair“ ugostiće sam krem svetskog ženskog boksa, sa rekordnim brojem zemalja učesnica šampionata koji ove godine slavi njegovo 14. izdanje.

Međunarodni dan žena biće po mnogo čemu jedinstven 2025, za Nišlijke i Nišlije, Srbiju i svetski boks posebno. Legendarni „Čair“ biće ispunjen najboljim bokserkama planete koje će se od 8. do 16. marta boriti za medalje, pobedničko postolje, ali i vredne novčane nagrade koje iz korena menaju živote dama iz ringa. Nakon svečanog defilea zastava svih zemalja učesnica u, obraćanja boks zvaničnika, uslediće koncertni program u kome će se slaviti žena kroz numere pevača Peđe Jovanovića, Ivane Boom Nikolić i italijanske muzičke zvezde Bendete Karete.

FOTO: BSS/Bojan Mitrović

U srpskom stroju, spremne da učine Srbiju ponosnom, stajaće 12 bokserki u isto toliko težinskih kategorija. Najmlađa nam stiže iz Čačka, 18-godišnja Sanja Mitić i Bečlijka Anastasija Lukajić koja je napustila evropski život i svoje srce poklonila Srbiji.

Debitant u seniorskom timu, najmlađi član srpske selekcije Mitićeva boriće se u olimpijskoj disciplini u kategoriji do 50 kg. Kao omladinka osvajala je bronzane medalje na Evropskom prvenstvu dve godine za redom, takođe osvojila je i zlato na Balkanskom prvenstvu 2024. Na Beogradskom pobediku februara 2025, njenom prvom seniorskom turniru pokazala se odlično i osvojila srebrnu medalju. Iz odbojke, gde je bila na poziciji libera, prešla je na boks i krenula u osvajanje Evrope, na redu je osvajanje planete. Sanja je budućnost našeg ženskog boksa.

FOTO: BSS/Bojan Mitrović

- Nakon „Beogradskog pobednika“ od pre mesec dana, Prvenstvo sveta u Nišu biće moj drugi izlazak u ring u kategoriji seniorki. Iako najmlađa nemam osećaj da je neko superiorniji od mene zbog više godina i iskustva u njihovim rukama. Kao i drugi imam istu žar, energiju, volju i motivaciju da uradim sve što je u mojoj moći za uspeh kako sopstveni tako na prvom mestu Srbije, moje zemlje i domaćina ove smotre najboljih bokserki planete. Sve naše devojke su ponosne na to što imamo priliku da na najvećem ženskom takmičenju u boksu možemo izaći u ring i da nas sa tiribina pozdravlja naša publika, to je privilegija, to je motiv više. Lako biti neće, sa druge strane ringa isped nas će stajati najbolje na svetu, ali ni mi nismo nikome lak zalogaj, već smo to pokazale i dokazale. Jedno je sigurno, pred nama su spektakularni mečevi i borbe koje će se pamtiti – istakla je Mitićeva.

Rođena u Beču, takmičila se za reprezentaciju Austrije, provela od rođenja do 21. rođendana u rodnom gradu, a zatim odlučila da ostavi i posao, porodicu, život koji je imala i ostvari životnu želju, da se maksmimalno posveti boksu i da brani boje Srbije. U 2024. Luakjićeva je debitovala na Evropskom prvenstvu za Srbiju, osvojila je zlatne medalje na takmičenju “Beogradski pobednik” i Balkansko prvenstvo.

FOTO: BSS/Bojan Mitrović

- Moje srce pripada Srbiji i boksu. Prošle godine sam odlučila da napustim sve što sam do tada imala i radila, da se preselim u Srbiju i maksimalno posvetim plemenitoj veštini. Potpuno sam fokusirana na boks, imam tu privilegiju i zadovoljstvo što sam u timu kod selektora Mirka Ždrale, što svakodnevno treniram sa najboljom bokserkom Srbije Sarom Ćirković, oni su moja inspiracija i oni mi daju podstrek da idem dalje i da ostvarim svoje snove. Ambicije su uvek iste, pobede, trijumfi, medalje, zato sam i izabrala ovaj poziv u kome najpre treba da pobediš sebe, a onda će lako sa protivnikom. Imali smo fantastične pripreme za Svetski šampionat koji startuje za dva dana, mišići su spremni za razmenu udaraca, a vera u uspeh je na maksimumu i u tom duhu odlazimo put Niša gde sam sigurna da ćemo osvetlati obraz srpskog boksa – zaključila je Anastasija Lukajić.

FOTO: BSS/Bojan Mitrović Tekst potpisa

Bogat muzički program začiniće spektakl otvaranja SP u Nišu u hali “Čair”.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam izabran od strane Bokserskog sveza Srbije da budem učesnik revijalnog dela, kao i moja koleginica Ivana Nikolić, da održimo koncert za sve pripadnice nežnijeg i lepšeg pola, kao i za naše takmičarke. Ovo je već treći koncert koji radim u Nišu i jedva čekam da počne – zaključio je pevač Peđa Jovanović.