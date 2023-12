BEOGRADU EVROPSKO PRVENSTVO: Naša prestonica će od 10. do 23. juna 2024. organizovati Šampionat Starog kontinenta u vodenim sportovima

EVROPSKO prvenstvo u vodenim sportovima održaće se od 10. do 23. juna u Beogradu. To je danas saopštila Evropska federacija, ne krijući zahvalnost Srbiji što je prihvatila da organuzje šampionat u kratkom roku.

Na stadionu "Tašmajdan" biće postavljen montažni olimpijski bazen, na kojem će se održati takmičenja u sinhronom plivanju (10 - 14. jun) i u plivanju od 17. do 23. juna. Takmičenje na otvorenim vodama je na programu od 10. do 13. juna i biće na Adi Ciganliji. Nadmetanje u skokovima u vodu biće od 17. do 23. juna na Košutnjaku. Po završetku seniorskog šampionata biće održan masters prvenstvo od 25. juna do 5. jula. Šampionat je i poslednja prilika da se izvadi olimpijska viza. Inače, Beograd menja ruski Kazanj, koji ne može da organizuje EP zbog rata u Ukrajini.

- Sa geopolitičkim izazovima sa kojima se Evropa suočava bio je pravi izazov pronaći novog domaćina posle odlaganja u Kazanju. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost Plivačkom savezu Srbije, na čelu sa predsednikom Borisom Drobcem, i Vladi Srbije na izuzetnom zalaganju i podršci - istakao je za sajt Evropske federacije predsednik Antonio Silva.

Prvi potpredsednik Josip Varvodić je naglasio:

- Hvala, Srbijo, u ime evropskih vodenih sportova i moje lično ime, što ste preuzeli da organizujete EP sa samo šest meseci za pripremu. Posebno moram da pomenem mog kolegu iz biroa Vanju Udovičića, jednog od najboljih vaterpolista svoje epohe, koji je prepoznao značaj ovog događaja i dao mu bezuslovnu podršku.

