POTRES IZ ŠPANIJE! Real Madrid krenuo po najboljeg košarkaša Partizana
LOŠA Sezona u Partizanu, ali loša je bila i u Madridu, ni Real se nije proslavio osvajanjem trofeja. Prvi je ceh platio Serđo Skariolo koji je dobio otkaz, a potom je uz obeštećenje doveden trener Valensije, Pedro Martinez.
Novi trener Madriđana kao primarnu metu stavio je košarkaša Partizana - Isaka Bongu.
Italijanski insajder Mateo Andreani lansirao je vest da je Real već stavio na sto trogodišnji ugovor za nemačkog reprezentativca.
Ipak, Španci će morati da stanu u red i sačekaju odluku sjajnog krilnog košarkaša.
Njegov glavni cilj i dalje je povratak preko okeana, pošto nekoliko NBA timova opipava puls oko njegovog angažmana. Za crno-bele je u čitavoj priči najvažnije to što Nemac ima važeći ugovor, pa klub iz Humske u svakom slučaju može da računa na odličnu zaradu i visoku finansijsku injekciju na ime obeštećenja.
Podsetimo, Madriđani nisu jedini koji žele nemačkog centra, pošto je u Španiji već počeo opasan rat za njegov potpis.
Barselona je prva povukla konkretan potez i ponudila čak osam miliona evra za trogodišnju saradnju, čime je ozbiljno poljuljala tržište.
Pored španskih velikana, u priči su od ranije Olimpijakos i Panatinaikos, koji takođe čekaju rasplet situacije. Grčki klubovi su spremni da reaguju i pošalju svoje ponude ukoliko Bonga na kraju ne pronađe angažman u NBA ligi.
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