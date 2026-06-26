Košarka

"ZAHVALAN ZA SVAKOG BRATA KOJEG SAM STEKAO..." Evo kako se Moteijunas oprostio od Crvene zvezde

Филип Милошевић

26. 06. 2026. u 18:51

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Nakon što je Zvezde objavila kraj saradnje sa Motiejunasom, Litvanac se porukom na društvenim mrežama oprostio od kluba.

ЗАХВАЛАН ЗА СВАКОГ БРАТА КОЈЕГ САМ СТЕКАО... Ево како се Мотеијунас опростио од Црвене звезде

FOTO: Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia

“Zahvalan za svaku lekciju, svaki izazov i svakog brata kojeg sam stekao na terenu ove sezone. Saigračima, trenerima i svima oko tima – hvala vam. Navijačima – video sam sve vaše poruke. Hvala vam na podršci tokom cele sezone”, napisao je iskusni centar na svom Instagram nalogu.

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