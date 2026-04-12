GDE JE OVAJ MURINEN BIO U PARTIZANU? Finac oduševio Ameriku, svi pričaju o njemu (VIDEO)

FINSKI košarkaš Mika Murinen došao je u Partizan sa velikim očekivanjima navijača, a otišao tiho. On se u Amereici priprema za koledž, a trenutno učestvuje na poznatom okupljanju talentovanih igrača "Hup Samitu" gde u Portlandu predstavlja Tim Sveta.

Tim SAD slavio je nakon produžetaka 102:100, a Finac je imao zapažen učinak.

Murinen je upisao deset poena za 15 minuta. Za dva poena šutirao je 5/7, dok je bio i najbolji skakač svog tima sa osam skokova, od čega polovina u napadu. Imao je i dve ukradene lopte, kao i jednu asistenciju, s tim da je ekipa s njim na terenu napravila najveći zaostatak (-21).

7-foot recruit no one is talking about 👀



Miikka Muurinen aka 'Slim Jesus' is one of the best players at this year's Nike Hoop Summit.



Miikka was one of the top prospects in the 2026 class before leaving the states to play professionally at Partizan Belgrade. pic.twitter.com/Q8CCbGObUG — B/R Hoops (@brhoops) April 11, 2026

- Ljudi su pričali o njemu konstantno prošlog leta kada je igrao zajedno sa Laurijem Markanenom za Finsku. Tada je izgledao da je spreman za NBA ligu. Ovaj klinac leti - napisao je bivši košarkaš Majkl Red na Tviteru kada je video kako se Murinen sada snašao u Americi.

Podsetimo, Partizan očekuje da Mika Murinen ode na neki od prestižnih koledža ovog leta i nada se da će za njega dobiti više nego pristojan novac.

