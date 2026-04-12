GDE JE OVAJ MURINEN BIO U PARTIZANU? Finac oduševio Ameriku, svi pričaju o njemu (VIDEO)
FINSKI košarkaš Mika Murinen došao je u Partizan sa velikim očekivanjima navijača, a otišao tiho. On se u Amereici priprema za koledž, a trenutno učestvuje na poznatom okupljanju talentovanih igrača "Hup Samitu" gde u Portlandu predstavlja Tim Sveta.
Tim SAD slavio je nakon produžetaka 102:100, a Finac je imao zapažen učinak.
Murinen je upisao deset poena za 15 minuta. Za dva poena šutirao je 5/7, dok je bio i najbolji skakač svog tima sa osam skokova, od čega polovina u napadu. Imao je i dve ukradene lopte, kao i jednu asistenciju, s tim da je ekipa s njim na terenu napravila najveći zaostatak (-21).
- Ljudi su pričali o njemu konstantno prošlog leta kada je igrao zajedno sa Laurijem Markanenom za Finsku. Tada je izgledao da je spreman za NBA ligu. Ovaj klinac leti - napisao je bivši košarkaš Majkl Red na Tviteru kada je video kako se Murinen sada snašao u Americi.
Podsetimo, Partizan očekuje da Mika Murinen ode na neki od prestižnih koledža ovog leta i nada se da će za njega dobiti više nego pristojan novac.
